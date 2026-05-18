Вингер Полесья вышел на поле впервые с ноября 2025 года
Владислав Велетень вернулся на поле
Украинский вингер «Полесья» Владислав Велетень вышел на поле впервые с 30 ноября 2025 года.
Случилось это в поединке 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором подопечные Руслана Ротаня сыграли в нулевую ничью с «Зарей».
Большую часть сезона 23-летний футболист пропустил из-за перелома большеберцовой кости, разрыва синдесмоза и разрыва дельтовидной связки. На 83-й минуты встречи с луганской командой он заменил Александра Назаренка.
В текущем сезоне на счету Владислав Велетня 16 матчей на клубном уровне, в которых он отличился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
