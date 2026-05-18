  4. Вингер Полесья вышел на поле впервые с ноября 2025 года
Украина. Премьер лига
18 мая 2026, 20:19 | Обновлено 18 мая 2026, 20:29
Вингер Полесья вышел на поле впервые с ноября 2025 года

Владислав Велетень вернулся на поле

ФК Полесье. Владислав Велетень

Украинский вингер «Полесья» Владислав Велетень вышел на поле впервые с 30 ноября 2025 года.

Случилось это в поединке 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором подопечные Руслана Ротаня сыграли в нулевую ничью с «Зарей».

Большую часть сезона 23-летний футболист пропустил из-за перелома большеберцовой кости, разрыва синдесмоза и разрыва дельтовидной связки. На 83-й минуты встречи с луганской командой он заменил Александра Назаренка.

В текущем сезоне на счету Владислав Велетня 16 матчей на клубном уровне, в которых он отличился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Владислав Велетень Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Заря - Полесье травма
Даниил Кирияка Источник: ФК Полесье
