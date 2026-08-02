В понедельник, 3 августа, донецкий «Шахтер» начнет новый сезон Украинской Премьер-лиги домашним матчем против «Кудровки».

Поединок первого тура состоится на стадионе «Арена Львов». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

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«Шахтер» подходит к старту чемпионата в статусе чемпиона УПЛ. «Кудровка» начнёт второй сезон в элите украинского футбола.

В прямом эфире встречу покажет телеканал UPL.TV, доступный на платформе MEGOGO.