Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кудровка
Встреча состоится 3 августа
В понедельник, 3 августа, донецкий «Шахтер» начнет новый сезон Украинской Премьер-лиги домашним матчем против «Кудровки».
Поединок первого тура состоится на стадионе «Арена Львов». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Шахтер» подходит к старту чемпионата в статусе чемпиона УПЛ. «Кудровка» начнёт второй сезон в элите украинского футбола.
В прямом эфире встречу покажет телеканал UPL.TV, доступный на платформе MEGOGO.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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