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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 19:44 | Обновлено 02 августа 2026, 19:47
266
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кудровка

Встреча состоится 3 августа

02 августа 2026, 19:44 | Обновлено 02 августа 2026, 19:47
266
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Кудровка
ФК Шахтер
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В понедельник, 3 августа, донецкий «Шахтер» начнет новый сезон Украинской Премьер-лиги домашним матчем против «Кудровки».

Поединок первого тура состоится на стадионе «Арена Львов». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Шахтер» подходит к старту чемпионата в статусе чемпиона УПЛ. «Кудровка» начнёт второй сезон в элите украинского футбола.

В прямом эфире встречу покажет телеканал UPL.TV, доступный на платформе MEGOGO.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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