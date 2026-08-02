Шахтер Донецк

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В понедельник, 3 августа, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Шахтер» и «Кудровка».

Команды проведут футбольную дуэль на стадионе «Арена-Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

«Шахтер» – «Кудровка». Смотреть онлайн. LIVE-трансляция