Шахтер Донецк

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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 19:35 | Обновлено 02 августа 2026, 19:37
60
0

Шахтер – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч первого тура Украинской Премьер-лиги состоится 3 августа в 18:00 по киевскому времени

02 августа 2026, 19:35 | Обновлено 02 августа 2026, 19:37
60
0
Шахтер – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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В понедельник, 3 августа, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Шахтер» и «Кудровка».

Команды проведут футбольную дуэль на стадионе «Арена-Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

«Шахтер» – «Кудровка». Смотреть онлайн. LIVE-трансляция

«Шахтер» – «Кудровка»
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Трансляция матча В эфире

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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