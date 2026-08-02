Шахтер Донецк

03.08.2026 18:00 - : -
Украина. Премьер лига02 августа 2026, 19:35 | Обновлено 02 августа 2026, 19:37
60
0
Шахтер – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч первого тура Украинской Премьер-лиги состоится 3 августа в 18:00 по киевскому времени
02 августа 2026, 19:35 | Обновлено 02 августа 2026, 19:37
60
0
Подпишитесь на новости Sport.uaТрансляция матча В эфире
В понедельник, 3 августа, состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Шахтер» и «Кудровка».
Команды проведут футбольную дуэль на стадионе «Арена-Львов».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию матча можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
«Шахтер» – «Кудровка». Смотреть онлайн. LIVE-трансляция
«Шахтер» – «Кудровка»Смотреть трансляцию
|
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 августа 2026, 08:44 5
Украинец может перейти в «Страсбург»
Футбол | 02 августа 2026, 16:59 5
Холанд опубликовал совместное фото с легендой НБА
Футбол | 02.08.2026, 08:32
Футбол | 02.08.2026, 16:28
Бокс | 02.08.2026, 02:31
Комментарии 0
Популярные новости
01.08.2026, 02:17 10
01.08.2026, 06:59 106
01.08.2026, 18:51 5
02.08.2026, 09:12 55
01.08.2026, 04:15 6
01.08.2026, 18:33 5
01.08.2026, 03:55 22