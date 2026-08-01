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  4. Мальдера получил предупреждение о Мудрике после его возвращения
Англия
04 августа 2026, 00:02 |
881
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Мальдера получил предупреждение о Мудрике после его возвращения

Гецко высказался об украинском вингере и его привлечении в сборную Украины

04 августа 2026, 00:02 |
881
1 Comments
Мальдера получил предупреждение о Мудрике после его возвращения
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Бывший футболист сборной Украины Иван Гецко высказался о возможном привлечении вингера «Челси» Михаила Мудрика в сборную Украины.

«На мой взгляд, с сентябрьским вызовом Мудрика в национальную сборную Украины для участия в Лиге наций следует исходить из спортивной составляющей. Он не должен занимать чужое место.

Если сумеет быстро доказать свою профессиональную пригодность, то никаких вопросов не возникнет. Но о каких-то поблажках не может быть и речи», – сказал Гецко.

Ранее Михаил Мудрик услышал откровенный вердикт от Алонсо после своего камбэка.

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сборная Украины по футболу Иван Гецко Лига наций Михаил Мудрик Андреа Мальдера
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Мальдера отримав би попередження, якби читав дебіла Олійника і його тупі "новини". Але він цього лайна не читає, тому нічого він не отримав, заспокойся, маслянистий бовдуре 
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