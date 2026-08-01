Мальдера получил предупреждение о Мудрике после его возвращения
Гецко высказался об украинском вингере и его привлечении в сборную Украины
Бывший футболист сборной Украины Иван Гецко высказался о возможном привлечении вингера «Челси» Михаила Мудрика в сборную Украины.
«На мой взгляд, с сентябрьским вызовом Мудрика в национальную сборную Украины для участия в Лиге наций следует исходить из спортивной составляющей. Он не должен занимать чужое место.
Если сумеет быстро доказать свою профессиональную пригодность, то никаких вопросов не возникнет. Но о каких-то поблажках не может быть и речи», – сказал Гецко.
Ранее Михаил Мудрик услышал откровенный вердикт от Алонсо после своего камбэка.
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