Мудрик услышал откровенный вердикт от Алонсо после своего камбэка
Тренер следил за украинцем ещё со времён «Шахтера»
Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высоко оценил качества украинского вингера Михаила Мудрика и вспомнил его выступления за донецкий «Шахтёр».
«Я наблюдал за ним в «Шахтере», видел, какое влияние он оказывал на игру, насколько он силен в ситуациях один на один. Он может самостоятельно создавать много моментов. Это особенный игрок. Но ему, безусловно, нужно время», — сказал Алонсо.
Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Влиятельный саудовский функционер станет владельцем «Дерби», основанного в 1884 году
Олег Шандрук поделился мыслями о поражении