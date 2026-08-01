Мудрик услышал откровенный вердикт от Алонсо после своего камбэка

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высоко оценил качества украинского вингера Михаила Мудрика и вспомнил его выступления за донецкий «Шахтёр».

«Я наблюдал за ним в «Шахтере», видел, какое влияние он оказывал на игру, насколько он силен в ситуациях один на один. Он может самостоятельно создавать много моментов. Это особенный игрок. Но ему, безусловно, нужно время», — сказал Алонсо.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.