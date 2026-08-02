Тренер Оболони после 0:3: «Абсолютно всеми игроками мы довольны»

Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко коротко ответил на вопросы по игре с «Эпицентром» (0:3).

– 0:3 – такой счет сегодня в Каменце-Подольском, что не удалось вашей команде?

– 0:3, что можно сказать, что не удалось? Не удалось получить результат. Поздравляю команду соперника с победой.

– Вот момент с первым назначением пенальти. Было заметно, что Кулаковский не был готов к тому, что соперник так резко выдернется из-за его спины. Насколько это ключевой эпизод в этом поединке?

– Ну, наверное, что ключевой, это ключевой эпизод, повлиявший на дальнейшие перипетии матча.

– Как вы пытались реагировать уже по ходу поединка? Мы увидели новых свежих футболистов, чтобы хотя бы сократить отставание, но сегодня не все удавалось у вас впереди.

– Да, пытались исправить ситуацию заменами, но, к сожалению, не получилось.

– Какие выводы из этого результата вы для себя делаете? Какие, может быть, факторы повлияли на окончательный результат?

– 0:3… что тут повлияло? Надо думать, как двигаться дальше нам.

– Собственно встречалось руководство команды с игроками, с тренерским штабом перед началом этого чемпионата. Хотелось бы услышать, что говорило руководство, и какие задачи стоят перед «Оболонью» на этот сезон.

– Задача – побеждать в каждом матче, играть на результат, добывать результат. О местах мы будем говорить уже немного позже.

– Усилением команды насколько вы удовлетворены? Будем ли мы еще ждать новых игроков в составе вашей команды?

– Абсолютно всеми игроками мы удовлетворены.

– Усиления еще будут?

– Все, возможно, нельзя исключать.