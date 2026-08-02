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WTA
02 августа 2026, 19:25 |
544
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ОЛЕЙНИКОВА: WTA, извините, что мое нежелание тихо сдохнуть создает проблемы

Александра провела встречу с украинцами, но без неприязни со стороны организации не обошлось

02 августа 2026, 19:25 |
544
2 Comments
ОЛЕЙНИКОВА: WTA, извините, что мое нежелание тихо сдохнуть создает проблемы
Instagram. Александра Олейникова
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30 августа украинская теннисистка Александра Олейникова провела встречу с фанатами в Торонто.

Во время мероприятия также был анонсирован благотворительный аукцион совместно с сообществом украинцев в Торонто. Планировалось определить двух победителей, которые получили бы статус личных гостей теннисистки (Player's Guest), предусматривавший возможность посетить турниры WTA 1000 в течение следующих двух недель.

В то же время, предметом аукциона не были аккредитации, билеты или право доступа на соревнования. Лоты представляли собой исключительно «Сертификат Благотворителя». Приглашение на турнир должно было предоставляться отдельным благотворителям безвозмездно как личным гостям спортсменки исключительно как благодарность за их поддержку.

Целью аукциона был сбор средств на нужды роты НРК 413 отдельного полка беспилотных систем «Рейд» Вооруженных Сил Украины.

Однако WTA отменила аукцион. Олейникова в социальных сетях эмоционально рассказала, что именно произошло:

«Друзья, к сожалению, вынуждена сообщить, что нам пришлось отменить аукцион.

На аукционе должен был разыгрываться Сертификат Почетного Благотворителя. И да, я хотела увидеть этого человека среди своих гостей на турнире.

Мы постоянно видим на турнирах WTA приглашенных благотворителей, которые раздают витамины беременным женщинам в Африке. Но люди, которые помогают спасать жизни украинцев, для WTA, очевидно, нежелательны. Именно поэтому было применено правило о «продаже аккредитации», хотя на аукционе был предложен СЕРТИФИКАТ, не имеющий никакого отношения к самой аккредитации.

Пригласить же этих людей в качестве своих личных гостей было исключительно моим собственным желанием – в знак благодарности тем, кто помогает защитить и мою жизнь тоже.

Что ж, поскольку это произошло в Торонто, искренне надеюсь на очень быструю оценку такого решения со стороны местных болельщиков и украинской диаспоры.

В то же время в этом турнире участвуют теннисистки, которые активно поддерживают российские власти и лиц, поддерживающих агрессию против Украины. Но здесь WTA почему-то не видит никакой проблемы и спокойно предоставляет таким лицам платформу для получения публичности и заработка. Несмотря на то, что такие действия российских игроков направлены на то, чтобы мотивировать россиян убивать людей в Украине, и представляют прямую угрозу моей жизни.

WTA, искренне извиняюсь, что мое нежелание тихо сдохнуть создает вам такие проблемы».

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Сашко вибрала такий шлях,тому що вважає ,що в цієї ситуації ,на її місці треба діяти тільки так!Великій респект й повага!Хай щастить !
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+1
Собаки бешанные.карма существует
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