НАГОРНЯК: «Могу представить, что будет в следующем матче против Шахтера»

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк прокомментировал победу над «Оболонью» (3:0) в 1-м туре УПЛ.

– Действительно, сегодня была очень трудная игра. Очень большая жара была, ребята, не могли, особенно в первом тайме, подстроиться. И мы, и команда Оболонь играли очень осторожно в первом тайме. У нас был один голевой момент, у «Оболони» был голевой момент.

Как обычно, судьбу матча решает микроэпизод, и он случился, когда назначили стопроцентный пенальти. Когда мы забили первый мяч, мы раскрепостились, начали играть увереннее, и второй мяч забили очень замечательный, какая хорошая комбинация была. Третий, могли еще забить.

Я очень благодарен ребятам, что они сегодня сыграли для болельщиков. Потому что в прошлом году мы играли, считайте, все матчи на выезде – в Тернополе и на стадионе «Левый Берег». И мы наконец-то вернулись в свой дом и устроили такой праздник для болельщиков, потому что мы перед ними в долгу были немножко.

Мы не могли их поблагодарить. Они весь сезон нас поддерживали, куда бы мы ни ехали, даже когда был дальний выезд в Кривой Рог. Как бы нам далеко не нужно было уезжать, их команда с нами всегда была, всегда было 10, 20, 30 болельщиков. Невозможно смотреть спокойно, когда ты с той стороны трибуны…

Нашу скамейку запасных перенесли намеренно, чтобы не загораживали болельщиков. Сегодня, видите, был полный стадион. Я могу себе представить, что будет в следующем матче против «Шахтера». Здесь люди ждали футбола, любят этот футбол. Я же говорю, что мы стараемся приносить им праздник.