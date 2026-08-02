Определена финальная пара турнира WTA 500 в Вашингтоне

На турнире WTA 500 в Вашингтоне (США) определена финальная пара.

В решающем поединке сойдутся Джессика Пегула (США, WTA 3) и Александра Эала (Филиппины, WTA 28).

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В полуфинальном поединке Пегула в двух сетах разобралась с Дианой Шнайдер (WTA 18), а Эала справилась с Наоми Осакой (Япония, WTA 13).

Пегула проведет 24-й финал на уровне Тура и четвертый в сезоне. Джессика поборется за 12-й трофей.

Для Эалы это будет второй финал WTA. В 2025 году она уступила в решающем поединке соревнований в Истборне.

Ранее Пегула и Эала играли друг с другом только один раз. В прошлом сезоне Джессика одолела Александру в полуфинале тысячника в Майами.

WTA 500 Вашингтон. Хард. Пары 1/2 финала

Джессика Пегула [1] – Диана Шнайдер [4] – 7:5, 6:4

Наоми Осака [3] – Александра Эала – 4:6, 2:6