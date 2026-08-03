Динамо – Карабах. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч третьего квалификационного раунда состоится 6 августа в 20:00 по киевскому времени
В четверг, 6 августа, состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся киевское «Динамо» и азербайджанский «Карабах».
Команды сыграют на стадионе «Motor Lublin Arena» в польском Люблине. Стартовый свисток главного арбитра Мортена Крога прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
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«Бело-синие» начинали свой путь с первого раунда Лиги Европы, где одолели румынскую «Университатю» Клуж (0:0, 0:0, пен – 4:2), но вылетели из турнира после поражений от греческого ПАОКа (2:3, 0:2).
«Карабах» прошел аналогичный путь – оказался сильнее исландского «Вестри» (3:0, 3:0) и не сумел одолеть болгарский ЦСКА (0:0, 0:0, пен – 4:5), из-за чего вылетел в Лигу конференций.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале 2+2 и платформе Киевстар ТБ.
Динамо – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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