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Лига конференций
03 августа 2026, 09:11 |
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0

Динамо – Карабах. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч третьего квалификационного раунда состоится 6 августа в 20:00 по киевскому времени

03 августа 2026, 09:11 |
220
0
Динамо – Карабах. Лига конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев
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В четверг, 6 августа, состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся киевское «Динамо» и азербайджанский «Карабах».

Команды сыграют на стадионе «Motor Lublin Arena» в польском Люблине. Стартовый свисток главного арбитра Мортена Крога прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Бело-синие» начинали свой путь с первого раунда Лиги Европы, где одолели румынскую «Университатю» Клуж (0:0, 0:0, пен – 4:2), но вылетели из турнира после поражений от греческого ПАОКа (2:3, 0:2).

«Карабах» прошел аналогичный путь – оказался сильнее исландского «Вестри» (3:0, 3:0) и не сумел одолеть болгарский ЦСКА (0:0, 0:0, пен – 4:5), из-за чего вылетел в Лигу конференций.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале 2+2 и платформе Киевстар ТБ.

Динамо – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция

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Лига конференций Динамо Киев Карабах Динамо - Карабах смотреть онлайн
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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