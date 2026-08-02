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Франция
02 августа 2026, 17:59 | Обновлено 02 августа 2026, 18:00
585
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Трансфер на выход. ПСЖ может отпустить голкипера: есть первые предложения

Парижане уже рассматривают уход Люки Шевалье

02 августа 2026, 17:59 | Обновлено 02 августа 2026, 18:00
585
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Трансфер на выход. ПСЖ может отпустить голкипера: есть первые предложения
Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Шевалье
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24-летний вратарь французского ПСЖ Люка Шевалье может покинуть клуб, несмотря на контракт до лета 2030 года.

По словам инсайдера Николо Скиры, футбольный гранд получил несколько предложений по голкиперу от представителей Серии А и АПЛ.

Парижане даже обращались к «Ювентусу» по поводу Шевалье, но «зебры» отказались от услуг француза.Напомним, что Люка перешел в ПСЖ летом 2025 года и должен был стать основным голкипером.

Однако регулярные ошибки и слабая игра привели к тому, что Шевалье проиграл конкуренцию россиянину Матвею Сафонову и стал вторым номером.

На счету французского вратаря 26 матчей за ПСЖ, из которых лишь в 10 он отыграл на ноль.

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Люка Шевалье ПСЖ Николо Скира трансферы трансферы Лиги 1 Ювентус трансферы АПЛ трансферы Серии A
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Для Шевальє сезон був провальним. Може й дійсно треба змінити обстановку.
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