Трансфер на выход. ПСЖ может отпустить голкипера: есть первые предложения

24-летний вратарь французского ПСЖ Люка Шевалье может покинуть клуб, несмотря на контракт до лета 2030 года.

По словам инсайдера Николо Скиры, футбольный гранд получил несколько предложений по голкиперу от представителей Серии А и АПЛ.

Парижане даже обращались к «Ювентусу» по поводу Шевалье, но «зебры» отказались от услуг француза.Напомним, что Люка перешел в ПСЖ летом 2025 года и должен был стать основным голкипером.

Однако регулярные ошибки и слабая игра привели к тому, что Шевалье проиграл конкуренцию россиянину Матвею Сафонову и стал вторым номером.

На счету французского вратаря 26 матчей за ПСЖ, из которых лишь в 10 он отыграл на ноль.

Lucas #Chevalier can leave #PSG this summer and has been offered to some Serie A and Premier League Clubs by an intermediary. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 2, 2026