Челси нашел замену Кукурелье. Рекордный трансфер для клуба

Лондонский «Челси» близок к завершению трансфера 28-летнего левого защитника Пепа Чаваррии из «Райо Вальекано».

По информации источника, футболист обойдется «пенсионерам» в 25 миллионов евро с учетом бонусов.

Для окончательного перехода клубам нужно уладить последние детали. О трансфере Пепа будет объявлено в ближайшее время.

«Райо Вальекано» требовал большую сумму за Чаваррию, указывая на его клаусулу в размере 50 миллионов. Однако стороны смогли найти компромисс.

На игрока претендовал и немецкий «Байер», но защитник отдал предпочтение английскому клубу.

Трансфер Чаваррии в «Челси» станет рекордной продажей для «Райо Вальекано». На данный момент самой дорогой продажей клуба является уход Адриана Эмбарбы в «Эспаньол» в 2020 году за 10 миллионов евро.

В составе лондонцев Пеп заменит Марка Кукурелью, который ушел на повышение в «Реал».

За четыре года в составе «Райо Вальекано» Чаваррия отыграл 125 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач.