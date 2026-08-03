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Англия
03 августа 2026, 08:54 | Обновлено 03 августа 2026, 08:58
706
0

Челси нашел замену Кукурелье. Рекордный трансфер для клуба

«Райо Вальекано» получит солидную сумму за Пепа Чаваррию

03 августа 2026, 08:54 | Обновлено 03 августа 2026, 08:58
706
0
Челси нашел замену Кукурелье. Рекордный трансфер для клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Чаваррия
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Лондонский «Челси» близок к завершению трансфера 28-летнего левого защитника Пепа Чаваррии из «Райо Вальекано».

По информации источника, футболист обойдется «пенсионерам» в 25 миллионов евро с учетом бонусов.

Для окончательного перехода клубам нужно уладить последние детали. О трансфере Пепа будет объявлено в ближайшее время.

«Райо Вальекано» требовал большую сумму за Чаваррию, указывая на его клаусулу в размере 50 миллионов. Однако стороны смогли найти компромисс.

На игрока претендовал и немецкий «Байер», но защитник отдал предпочтение английскому клубу.

Трансфер Чаваррии в «Челси» станет рекордной продажей для «Райо Вальекано». На данный момент самой дорогой продажей клуба является уход Адриана Эмбарбы в «Эспаньол» в 2020 году за 10 миллионов евро.

В составе лондонцев Пеп заменит Марка Кукурелью, который ушел на повышение в «Реал».

За четыре года в составе «Райо Вальекано» Чаваррия отыграл 125 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач.

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Челси Райо Вальекано трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Марк Кукурелья
Андрей Витренко Источник: Marca
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