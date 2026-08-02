ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб взял в аренду двух игроков Шахтера
Кирилл Сигеев и Александр Ющенко пополнили ряды «Кудровки»
«Кудровка» официально достигла соглашения с донецким «Шахтером» об аренде полузащитника Кирилла Сигеева и нападающего Александра Ющенко.
Арендное соглашение будет рассчитано до завершения сезона 2026/27.
Для Александра переход в «Кудровку» станет шагом вперед, поскольку Ющенко выступал только за «Шахтер U-19»: 89 матчей и 18 голов.
У Сигеева ситуация совсем иная. Весь прошлый сезон он провел в аренде в словацком клубе «Татран» Прешов, где сыграл 8 поединков (гол и ассист).
Также Кирилла имеет на счету 14 матчей за «Черноморец» и 39 матчей за «Александрию».
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