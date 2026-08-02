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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 16:58 | Обновлено 02 августа 2026, 17:02
1319
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ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб взял в аренду двух игроков Шахтера

Кирилл Сигеев и Александр Ющенко пополнили ряды «Кудровки»

02 августа 2026, 16:58 | Обновлено 02 августа 2026, 17:02
1319
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ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб взял в аренду двух игроков Шахтера
ФК Кудровка
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«Кудровка» официально достигла соглашения с донецким «Шахтером» об аренде полузащитника Кирилла Сигеева и нападающего Александра Ющенко.

Арендное соглашение будет рассчитано до завершения сезона 2026/27.

Для Александра переход в «Кудровку» станет шагом вперед, поскольку Ющенко выступал только за «Шахтер U-19»: 89 матчей и 18 голов.

У Сигеева ситуация совсем иная. Весь прошлый сезон он провел в аренде в словацком клубе «Татран» Прешов, где сыграл 8 поединков (гол и ассист).

Также Кирилла имеет на счету 14 матчей за «Черноморец» и 39 матчей за «Александрию».

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Андрей Витренко Источник: ФК Кудровка
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