ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб взял в аренду двух игроков Шахтера

«Кудровка» официально достигла соглашения с донецким «Шахтером» об аренде полузащитника Кирилла Сигеева и нападающего Александра Ющенко.

Арендное соглашение будет рассчитано до завершения сезона 2026/27.

Для Александра переход в «Кудровку» станет шагом вперед, поскольку Ющенко выступал только за «Шахтер U-19»: 89 матчей и 18 голов.

У Сигеева ситуация совсем иная. Весь прошлый сезон он провел в аренде в словацком клубе «Татран» Прешов, где сыграл 8 поединков (гол и ассист).

Также Кирилла имеет на счету 14 матчей за «Черноморец» и 39 матчей за «Александрию».