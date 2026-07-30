ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ попрощался с украинцем и легионером

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Олег Пушкарев и Албан Таипи покинули ФК Кудровка
ФК Кудровка официально объявил об уходе двух футболистов – клуб покинули Олег Пушкарев и Албан Таипи. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Кудровка» благодарит Албана и Олега за вклад в победы и развитие команды. Желаем футболистам успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.
По официальной информации, арендное соглашение Олега с Кудровкой подошло к концу – он должен вернуться в Шахтер, а форвард Таипи покидает клуб по взаимному согласию сторон.
Форвард Таипи присоединился к команде зимой и сыграл в 7 матчах. Украинский хавбек провел в составе сине-белых прошлый сезон: 13 поединков и 1 ассист во всех турнирах.
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