ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ попрощался с украинцем и легионером

ФК Кудровка официально объявил об уходе двух футболистов – клуб покинули Олег Пушкарев и Албан Таипи. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Кудровка» благодарит Албана и Олега за вклад в победы и развитие команды. Желаем футболистам успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

По официальной информации, арендное соглашение Олега с Кудровкой подошло к концу – он должен вернуться в Шахтер, а форвард Таипи покидает клуб по взаимному согласию сторон.

Форвард Таипи присоединился к команде зимой и сыграл в 7 матчах. Украинский хавбек провел в составе сине-белых прошлый сезон: 13 поединков и 1 ассист во всех турнирах.