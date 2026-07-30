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Украина. Премьер лига
30 июля 2026, 12:52 | Обновлено 30 июля 2026, 13:14
570
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ попрощался с украинцем и легионером

Олег Пушкарев и Албан Таипи покинули ФК Кудровка

30 июля 2026, 12:52 | Обновлено 30 июля 2026, 13:14
570
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ попрощался с украинцем и легионером
ФК Кудровка
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ФК Кудровка официально объявил об уходе двух футболистов – клуб покинули Олег Пушкарев и Албан Таипи. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Кудровка» благодарит Албана и Олега за вклад в победы и развитие команды. Желаем футболистам успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

По официальной информации, арендное соглашение Олега с Кудровкой подошло к концу – он должен вернуться в Шахтер, а форвард Таипи покидает клуб по взаимному согласию сторон.

Форвард Таипи присоединился к команде зимой и сыграл в 7 матчах. Украинский хавбек провел в составе сине-белых прошлый сезон: 13 поединков и 1 ассист во всех турнирах.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Кудровка
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