Известный тренер заявил о дискриминации украинских футболистов в Европе
Грозный считает, что изменение лимита должно быть взаимным
Известный украинский футбольный тренер Вячеслав Грозный бурно отреагировал на изменения в лимите на легионеров в Украинской Премьер-лиге.
С недавнего времени командам УПЛ разрешается одновременно выставлять на поле до восьми иностранных игроков при условии, что хотя бы один из них является гражданином Европейского союза. В остальных случаях можно выставлять не более семи легионеров одновременно.
«Если мы пошли на такой шаг, что позволили игроку из страны ЕС не считаться легионером, то автоматически должно быть так же и в Европе! Значит, Малиновский не должен считаться легионером. Они нам препятствуют: «Почему вы не допускаете наших игроков?!» То вы попадаете под квоту, то налогообложение другое. Нам не дают работать в Евросоюзе – это настоящая дискриминация для нашего футбола и тренеров!», – сказал Грозный.
Ранее УАФ сообщила, что Испания, Франция, Германия, Нидерланды, Чехия, Греция, Португалия, Дания, Польша и Хорватия больше не будут считать украинских футболистов легионерами во внутренних соревнованиях.
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