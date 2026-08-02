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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 15:55 |
974
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Известный тренер заявил о дискриминации украинских футболистов в Европе

Грозный считает, что изменение лимита должно быть взаимным

02 августа 2026, 15:55 |
974
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Известный тренер заявил о дискриминации украинских футболистов в Европе
Вячеслав Грозный
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Известный украинский футбольный тренер Вячеслав Грозный бурно отреагировал на изменения в лимите на легионеров в Украинской Премьер-лиге.

С недавнего времени командам УПЛ разрешается одновременно выставлять на поле до восьми иностранных игроков при условии, что хотя бы один из них является гражданином Европейского союза. В остальных случаях можно выставлять не более семи легионеров одновременно.

«Если мы пошли на такой шаг, что позволили игроку из страны ЕС не считаться легионером, то автоматически должно быть так же и в Европе! Значит, Малиновский не должен считаться легионером. Они нам препятствуют: «Почему вы не допускаете наших игроков?!» То вы попадаете под квоту, то налогообложение другое. Нам не дают работать в Евросоюзе – это настоящая дискриминация для нашего футбола и тренеров!», – сказал Грозный.

Ранее УАФ сообщила, что Испания, Франция, Германия, Нидерланды, Чехия, Греция, Португалия, Дания, Польша и Хорватия больше не будут считать украинских футболистов легионерами во внутренних соревнованиях.

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Вячеслав Грозный лимит на легионеров легионеры
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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Брехня "Раніше УАФ повідомила, що Іспанія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Чехія, Греція, Португалія, Данія, Польща та Хорватія більше не вважатимуть українських футболістів легіонерами у внутрішніх змаганнях" - як мінімум, стосовно Греції. Бо Олімпіакос через статус легіонера не включив Яреммчука до заявки на стартуючий сезон
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