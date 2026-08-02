Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Украинских футболистов не учат думать»

Известный украинский футбольный тренер Вячеслав Грозный раскритиковал систему подготовки молодых футболистов в Украине.

«В большинстве стран мира в детских академиях 60 процентов тренировок – это физическая подготовка, 40 процентов – статическая техника. И ноль процентов – тренировка понимания игры. К нам (во взрослый футбол) приходит игрок, которого не учили даже думать! Не тренировали мозг! В Испании предпочтение отдается в первую очередь тренировке мозга. Они знают, куда и когда бежать, игрок с мячом знает, куда отдать пас», – сказал специалист.

При этом Грозный отметил, что многое зависит от мотивации детского тренера. При нынешних зарплатах специалисты в детских академиях не хотят работать так, как того требует долгосрочная стратегия. Также 70-летний тренер предложил убрать элемент соревновательности из детского футбола, поскольку игра на результат не способствует развитию таланта молодых футболистов.