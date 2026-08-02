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  4. ВИДЕО. Черноморец открыл счёт в матче с Полесьем
Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 13:37 | Обновлено 02 августа 2026, 13:39
2318
0

ВИДЕО. Черноморец открыл счёт в матче с Полесьем

Георгий Робакидзе забил первый гол в сезоне

02 августа 2026, 13:37 | Обновлено 02 августа 2026, 13:39
2318
0
ВИДЕО. Черноморец открыл счёт в матче с Полесьем
УПЛ-ТБ
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21-летний полузащитник «Черноморца» Георгий Робакидзе открыл счёт в матче первого тура УПЛ с «Полесьем».

На 13-й минуте он мощно пробил из-за пределов штрафной площадки – Георгий Бущан не смог спасти житомирцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

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Георгий Робакидзе Полесье Житомир Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео
Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
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