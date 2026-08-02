ВИДЕО. Черноморец открыл счёт в матче с Полесьем

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21-летний полузащитник «Черноморца» Георгий Робакидзе открыл счёт в матче первого тура УПЛ с «Полесьем».

На 13-й минуте он мощно пробил из-за пределов штрафной площадки – Георгий Бущан не смог спасти житомирцев.

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