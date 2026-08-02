ВИДЕО. Стартовал Кубок английской лиги. В серии пенальти забили лишь 3 из 9

Вечером 1 августа в английском Биркенхеде состоялся матч предварительного раунда Кубка английской лиги.

Клуб Рочдейл обыграл Транмер в серии послематчевых пенальти и пробился в 1/64 финала.

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Обе команды представляют Лигу 2, четвертый дивизион английского футбола.

Основное время завершилось боевой ничьей (2:2), а в серии 11-метровых точнее оказались гости (пен. 2:1).

В послематчевой серии было забито лишь 3 из 9 пенальти. Рочдейл реализовал два удара из четырех, а Транмер успешно исполнил только один из пяти.

Кубок английской лиги. Предварительный раунд

1 августа 2026. Биркенхед (Англия). Прентон Парк

Транмер – Рочдейл – 2:2 (пен. 1:2)

Голы: Чарли Уитакер, 4, Джордан Дэвис, 60 – Райан Ист, 11, Зейн Силкотт-Даберри, 85.

Серия пенальти: Джордан Дэвис (1:0), Эммануэль Дисерувве (не забил), Зейн Окоро (не забил), Итан Ибэнкс-Ленделл (не забил), Том Инс (не забил), Эдвард Фрэнсис (1:1), Чарли Уитакер (не забил), Зейн Силкотт-Даберри (1:2), Кортни Бейкер-Ричардсон (не забил).

Видео голов и обзор матча