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Кубок Английской лиги
Транмер Роверс
01.08.2026 17:00 – FT 2 : 2
1 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Рочдейл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 августа 2026, 12:49 | Обновлено 02 августа 2026, 13:20
214
0

ВИДЕО. Стартовал Кубок английской лиги. В серии пенальти забили лишь 3 из 9

Клуб Транмер в футбольной лотерее проиграл команде Рочдейл

02 августа 2026, 12:49 | Обновлено 02 августа 2026, 13:20
214
0
ВИДЕО. Стартовал Кубок английской лиги. В серии пенальти забили лишь 3 из 9
ФК Рочдейл
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Вечером 1 августа в английском Биркенхеде состоялся матч предварительного раунда Кубка английской лиги.

Клуб Рочдейл обыграл Транмер в серии послематчевых пенальти и пробился в 1/64 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды представляют Лигу 2, четвертый дивизион английского футбола.

Основное время завершилось боевой ничьей (2:2), а в серии 11-метровых точнее оказались гости (пен. 2:1).

В послематчевой серии было забито лишь 3 из 9 пенальти. Рочдейл реализовал два удара из четырех, а Транмер успешно исполнил только один из пяти.

Кубок английской лиги. Предварительный раунд

1 августа 2026. Биркенхед (Англия). Прентон Парк

Транмер – Рочдейл – 2:2 (пен. 1:2)

Голы: Чарли Уитакер, 4, Джордан Дэвис, 60 – Райан Ист, 11, Зейн Силкотт-Даберри, 85.

Серия пенальти: Джордан Дэвис (1:0), Эммануэль Дисерувве (не забил), Зейн Окоро (не забил), Итан Ибэнкс-Ленделл (не забил), Том Инс (не забил), Эдвард Фрэнсис (1:1), Чарли Уитакер (не забил), Зейн Силкотт-Даберри (1:2), Кортни Бейкер-Ричардсон (не забил).

Видео голов и обзор матча

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Кубок английской лиги по футболу Транмер Роверс Рочдейл видео голов и обзор серия пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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