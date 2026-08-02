В декабре 1991 года будущий президент США Дональд Трамп принял участие в жеребьевке 5-го раунда Кубка английской лиги, которая прошла в Trump Tower в Нью-Йорке.

35 лет назад Трамп, который тогда был известен как американский бизнесмен и девелопер, принял участие в жеребьевке одного из главных футбольных турниров Англии.

Дональд Трамп стал специальным гостем популярной британской футбольной телепрограммы Saint & Greavsie. Была проведена жеребьевка 5-го раунда (четвертьфинала) Кубка английской лиги сезона 1991/92, который тогда носил название Rumbelows Cup. Церемония прошла в Trump Tower в Нью-Йорке.

Трамп вместе с ведущими Иэном Сент-Джоном и Джимми Гривзом вытягивал специальные кубики с номерами команд. Именно он определил центральную пару жеребьевки: Лидс Юнайтед против Манчестер Юнайтед.

После этого ведущие пошутили: «О, Дональд, ты даже не представляешь, что натворил». Ведь это было принципиальное противостояние двух претендентов на чемпионство. Трамп ответил: «Это большой матч, я бы хотел на него пойти».

В январе 1992 года в четвертьфинале Кубка лиги Манчестер Юнайтед обыграл Лидс со счетом 3:1, а затем выиграл и весь турнир, победив в финале Ноттингем Форест (1:0).

Эпизод с жеребьевкой много лет оставался малоизвестным, но после прихода Дональда Трампа в политику архивное видео стало популярным на YouTube.

ВИДЕО. Дональд, что ты наделал? Как Трамп проводил жеребьевку Кубка лиги