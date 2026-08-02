ВИДЕО. Сильный ливень, пауза в игре. Боруссия Д выиграла в гостях у Токио

1 августа в Токио, столице Японии, на Национальном олимпийском стадионе состоялся товарищеский матч между местным клубом Токио и дортмундской Боруссией.

Немецкий клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0. Из-за сильного ливня игра была прервана примерно на 25 минут.

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Единственный мяч в матче забил португальский нападающий Фабиу Силва на 54-й минуте, точно пробив после разворота в штрафной площадке.

Первый тайм был омрачен травмой полузащитника Боруссии Карни Чуквуэмеки, который покинул поле уже на 23-й минуте.

После перерыва главный тренер дортмундцев Нико Ковач провел масштабную ротацию, выпустив на поле ряд свежих футболистов.

Для Боруссии это был заключительный матч летнего турне по Японии. Ранее команда из Дортмунда уступила Сересо Осака (0:1).

Товарищеский матч. 1 августа 2026

Токио (Япония). Национальный олимпийский стадион

13:00. Токио (Япония) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 0:1

Гол: Фабиу Силва, 54

Видео гола и обзор матча