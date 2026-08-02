Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сильный ливень, пауза в игре. Боруссия Д выиграла в гостях у Токио
Товарищеские матчи
Токио
01.08.2026 13:00 – FT 0 : 1
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
02 августа 2026, 12:12 | Обновлено 02 августа 2026, 12:14
133
0

ВИДЕО. Сильный ливень, пауза в игре. Боруссия Д выиграла в гостях у Токио

Единственный гол для команды Нико Ковача забил Фабиу Силва

02 августа 2026, 12:12 | Обновлено 02 августа 2026, 12:14
133
0
ВИДЕО. Сильный ливень, пауза в игре. Боруссия Д выиграла в гостях у Токио
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

1 августа в Токио, столице Японии, на Национальном олимпийском стадионе состоялся товарищеский матч между местным клубом Токио и дортмундской Боруссией.

Немецкий клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0. Из-за сильного ливня игра была прервана примерно на 25 минут.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный мяч в матче забил португальский нападающий Фабиу Силва на 54-й минуте, точно пробив после разворота в штрафной площадке.

Первый тайм был омрачен травмой полузащитника Боруссии Карни Чуквуэмеки, который покинул поле уже на 23-й минуте.

После перерыва главный тренер дортмундцев Нико Ковач провел масштабную ротацию, выпустив на поле ряд свежих футболистов.

Для Боруссии это был заключительный матч летнего турне по Японии. Ранее команда из Дортмунда уступила Сересо Осака (0:1).

Товарищеский матч. 1 августа 2026

Токио (Япония). Национальный олимпийский стадион

13:00. Токио (Япония) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 0:1

Гол: Фабиу Силва, 54

Видео гола и обзор матча

По теме:
ВИДЕО. Стартовал Кубок английской лиги. В серии пенальти забили лишь 3 из 9
Левый Берег в товарищеском матче принимает Харьков
МЛС. Дубль Левандовски, возвращение Месси, ничьи для украинцев
Боруссия Дортмунд Токио товарищеские матчи Фабиу Силва видео голов и обзор Нико Ковач Карни Чуквуэмека травма погода (дождь, снег и др.) прерванные матчи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Бокс | 01 августа 2026, 18:33 5
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол

Боксер отреагировал на возвращение украинца

Чем жил Мудрик без футбола: новая девушка, полиграфы, суды и трясина
Футбол | 02 августа 2026, 08:46 14
Чем жил Мудрик без футбола: новая девушка, полиграфы, суды и трясина
Чем жил Мудрик без футбола: новая девушка, полиграфы, суды и трясина

Теперь Михаил наконец-то получает возможность посвятить всего себя «игре № 1»

Определился клуб Ваната на следующий сезон
Футбол | 02.08.2026, 07:44
Определился клуб Ваната на следующий сезон
Определился клуб Ваната на следующий сезон
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
Бокс | 02.08.2026, 06:31
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
Звезда Тоттенхэма отреагировал на возвращение Мудрика после дисквалификации
Футбол | 02.08.2026, 10:51
Звезда Тоттенхэма отреагировал на возвращение Мудрика после дисквалификации
Звезда Тоттенхэма отреагировал на возвращение Мудрика после дисквалификации
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
01.08.2026, 02:17 10
Футбол
Владимир Кличко хочет найти нового Усика
Владимир Кличко хочет найти нового Усика
02.08.2026, 07:12
Бокс
Трамп задал Усику прямой вопрос. Боксер не растерялся
Трамп задал Усику прямой вопрос. Боксер не растерялся
01.08.2026, 04:32 1
Бокс
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
31.07.2026, 08:15 6
Футбол
Без Свитолиной. Определены обе пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
Без Свитолиной. Определены обе пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне
01.08.2026, 04:15 5
Теннис
Александр УСИК: «Это мой самый сложный соперник. Он просто сумасшедший»
Александр УСИК: «Это мой самый сложный соперник. Он просто сумасшедший»
01.08.2026, 09:22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
ОФИЦИАЛЬНО. Принято решение по поводу допинг-скандала с Мудриком
31.07.2026, 18:10 112
Футбол
Хаби Алонсо не ответил взаимностью Мудрику
Хаби Алонсо не ответил взаимностью Мудрику
01.08.2026, 08:07 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем