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  4. «Делаю, что хочу». Менди продал трофей ЧМ-2018 и резко ответил критикам
Чемпионат мира
02 августа 2026, 13:54 | Обновлено 02 августа 2026, 14:20
1019
0

«Делаю, что хочу». Менди продал трофей ЧМ-2018 и резко ответил критикам

Француз не сожалеет о своем поступке

02 августа 2026, 13:54 | Обновлено 02 августа 2026, 14:20
1019
0
«Делаю, что хочу». Менди продал трофей ЧМ-2018 и резко ответил критикам
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Менди
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Бывший защитник сборной Франции Бенжамен Менди отреагировал на критику со стороны футбольного сообщества после того, как он продал свой трофей ЧМ-2018.

Ранее футболист продал свою копию награды на аукционе за 54 000 евро. После этого спортсмена начали жестко критиковать в сети. В ответ на это Менди опубликовал заявление в Snapchat.

«Это моя награда или ваша? На самом деле, она моя. Это моя награда. Я могу делать с ней всё, что хочу. К тому же она занимала слишком много места в шкафу», — написал он.

Впоследствии француз добавил, что у него есть ещё много вещей, которые он хотел бы продать, опубликовав фотографию нескольких других трофеев из своей футбольной карьеры.

Сборная Франции выиграла ЧМ-2018, обыграв в финале сборную Хорватии (4:2). Менди в этом матче не участвовал. В целом в составе «Ле Бле» на победном чемпионате мира защитник сыграл всего 40 минут.

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Бенжамен Менди ЧМ-2018 по футболу чемпионат мира по футболу сборная Франции по футболу
Андрей Плыгун Источник: Le Parisien
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