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Англия
02 августа 2026, 12:54 | Обновлено 02 августа 2026, 13:18
891
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Стало известно, когда Мудрик присоединится к Челси

Команда ждет Михаила в Гонконге

02 августа 2026, 12:54 | Обновлено 02 августа 2026, 13:18
891
1 Comments
Стало известно, когда Мудрик присоединится к Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Игроки Челси
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25-летний украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вернётся в состав «Челси» после снятия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, украинец сегодня отправится в Гонконг, чтобы в ближайшие дни присоединиться к команде Хаби Алонсо, которая проводит летний предсезонный сбор. Тренерский штаб «синих» оценит уровень игры и форму Мудрика, после чего будет принято решение о его будущем. Если футболист не сможет соответствовать требованиям тренеров, то его, скорее всего, отправят в аренду.

Михаил был отстранен от футбола в декабре 2024 года за употребление запрещённого мельдония. На днях стало известно, что с футболиста были сняты обвинения в связи с признанием вины и изменениями в антидопинговых правилах, согласно которым небольшие дозы препарата больше не считаются запрещёнными.

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Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Ещё один писака)
Романа же четко написал - СЕГОДНЯ летит в Гонконг. Не в ближайшие дни а СЕ-ГОД-НЯ
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