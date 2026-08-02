Стало известно, когда Мудрик присоединится к Челси

25-летний украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вернётся в состав «Челси» после снятия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, украинец сегодня отправится в Гонконг, чтобы в ближайшие дни присоединиться к команде Хаби Алонсо, которая проводит летний предсезонный сбор. Тренерский штаб «синих» оценит уровень игры и форму Мудрика, после чего будет принято решение о его будущем. Если футболист не сможет соответствовать требованиям тренеров, то его, скорее всего, отправят в аренду.

Михаил был отстранен от футбола в декабре 2024 года за употребление запрещённого мельдония. На днях стало известно, что с футболиста были сняты обвинения в связи с признанием вины и изменениями в антидопинговых правилах, согласно которым небольшие дозы препарата больше не считаются запрещёнными.