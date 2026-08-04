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  4. Лунин получил совет от легендарного вратаря, работавшего с Моуриньо
Испания
04 августа 2026, 07:32 |
724
0

Лунин получил совет от легендарного вратаря, работавшего с Моуриньо

Вратарь встретился с де Хеа

04 августа 2026, 07:32 |
724
0
Лунин получил совет от легендарного вратаря, работавшего с Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2) в товарищеском матче в ходе летней подготовки.

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Украинский голкипер Андрей Лунин в третий раз подряд вышел в стартовом составе «сливочных». Команда Жозе Моуринью повела со счётом 2:0 после голов Эндрика и Алексиса Сирии, однако ещё до перерыва Роберто Пикколи сократил отставание.

Во втором тайме Мойзе Кин восстановил равновесие, установив окончательный счёт – 2:2. Также в составе мадридского клуба дебютировал голландский защитник Дензел Дюмфрис.

После финального свистка Лунин пообщался с опытным голкипером «Фиорентины» Давидом де Хеа. Легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании дал украинцу несколько советов и рекомендаций после завершения встречи.

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Андрей Лунин Фиорентина товарищеские матчи Реал Мадрид Давид Де Хеа
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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