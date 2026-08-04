Лунин получил совет от легендарного вратаря, работавшего с Моуриньо
Вратарь встретился с де Хеа
Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2) в товарищеском матче в ходе летней подготовки.
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Украинский голкипер Андрей Лунин в третий раз подряд вышел в стартовом составе «сливочных». Команда Жозе Моуринью повела со счётом 2:0 после голов Эндрика и Алексиса Сирии, однако ещё до перерыва Роберто Пикколи сократил отставание.
Во втором тайме Мойзе Кин восстановил равновесие, установив окончательный счёт – 2:2. Также в составе мадридского клуба дебютировал голландский защитник Дензел Дюмфрис.
После финального свистка Лунин пообщался с опытным голкипером «Фиорентины» Давидом де Хеа. Легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании дал украинцу несколько советов и рекомендаций после завершения встречи.
De Gea & Lunin 🤍— Real Madrid HQ (@RealMadrid__HQ) August 2, 2026
#RealMadrid https://t.co/rCw8ebHtxc pic.twitter.com/Z58EAhaadj
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