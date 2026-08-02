ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ неожиданно попрощался с легендой перед стартом в УПЛ

Черкасский ЛНЗ официально объявил об уходе руководителя команды Андрея Калинича. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

«Искренне благодарим за профессионализм, преданность делу и ежедневную работу во благо клуба. Желаем новых профессиональных свершений, успехов в дальнейшей карьере и всего наилучшего», – говорится в сообщении.

Андрей Калинич – легенда ЛНЗ. Он был капитаном команды, когда клуб выступал в чемпионате области и играл среди соревнований среди любительских команд. Когда «фиолетовые» получили профессиональный статус, Калинич остался в структуре клуба, став руководителем команды.

Уже в понедельник, 3 июля, ЛНЗ стартует в новом сезоне Украинской Премьер-лиги. В первом туре чемпионата подопечные Виталия Пономарева встретятся с Буковиной.