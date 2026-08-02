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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 08:41 | Обновлено 02 августа 2026, 08:52
918
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ неожиданно попрощался с легендой перед стартом в УПЛ

«Фиолетовые» объявили об уходе Андрея Калинича

02 августа 2026, 08:41 | Обновлено 02 августа 2026, 08:52
918
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ неожиданно попрощался с легендой перед стартом в УПЛ
ФК ЛНЗ
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Черкасский ЛНЗ официально объявил об уходе руководителя команды Андрея Калинича. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

«Искренне благодарим за профессионализм, преданность делу и ежедневную работу во благо клуба. Желаем новых профессиональных свершений, успехов в дальнейшей карьере и всего наилучшего», – говорится в сообщении.

Андрей Калинич – легенда ЛНЗ. Он был капитаном команды, когда клуб выступал в чемпионате области и играл среди соревнований среди любительских команд. Когда «фиолетовые» получили профессиональный статус, Калинич остался в структуре клуба, став руководителем команды.

Уже в понедельник, 3 июля, ЛНЗ стартует в новом сезоне Украинской Премьер-лиги. В первом туре чемпионата подопечные Виталия Пономарева встретятся с Буковиной.

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ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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