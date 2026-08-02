ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ неожиданно попрощался с легендой перед стартом в УПЛ
«Фиолетовые» объявили об уходе Андрея Калинича
Черкасский ЛНЗ официально объявил об уходе руководителя команды Андрея Калинича. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».
«Искренне благодарим за профессионализм, преданность делу и ежедневную работу во благо клуба. Желаем новых профессиональных свершений, успехов в дальнейшей карьере и всего наилучшего», – говорится в сообщении.
Андрей Калинич – легенда ЛНЗ. Он был капитаном команды, когда клуб выступал в чемпионате области и играл среди соревнований среди любительских команд. Когда «фиолетовые» получили профессиональный статус, Калинич остался в структуре клуба, став руководителем команды.
Уже в понедельник, 3 июля, ЛНЗ стартует в новом сезоне Украинской Премьер-лиги. В первом туре чемпионата подопечные Виталия Пономарева встретятся с Буковиной.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер отреагировал на возвращение украинца
Холанд опубликовал совместное фото с легендой НБА