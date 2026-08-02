ВИДЕО. Холанд поддержал мальчика, которого травили из-за прически
Старое обращение норвежского форварда снова стало вирусным в социальных сетях
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд поддержал юного болельщика из Бразилии по имени Винни, которого сверстники дразнили из-за длинных волос, собранных в хвост в стиле футболиста.
«Привет, Винни, это Эрлинг. Я увидел, что ты бразильский Эрлинг Холанд, и мне это нравится. Длинные волосы – это очень красиво, поэтому не подстригай их и не обращай внимания на слова других. С днем рождения», – сказал форвард в видеообращении.
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Мальчик посмотрел послание в футболке «Манчестер Сити», широко улыбнулся и ответил своему кумиру: «Я тебя люблю».
Ролик был записан около трех лет назад, однако недавно снова стал популярным в соцсетях. Болельщики высоко оценили поступок Холанда и его поддержку юного фаната.
Erling Haaland heard about a Brazilian kid getting bullied for rocking long hair like him— Barstool Sports (@barstoolsports) July 10, 2026
Haaland reached out and sent a message to the kid: pic.twitter.com/JBnfswbhpY
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