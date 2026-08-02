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02 августа 2026, 01:55 | Обновлено 02 августа 2026, 01:59
166
0

ВИДЕО. Холанд поддержал мальчика, которого травили из-за прически

Старое обращение норвежского форварда снова стало вирусным в социальных сетях

02 августа 2026, 01:55 | Обновлено 02 августа 2026, 01:59
166
0
ВИДЕО. Холанд поддержал мальчика, которого травили из-за прически
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд поддержал юного болельщика из Бразилии по имени Винни, которого сверстники дразнили из-за длинных волос, собранных в хвост в стиле футболиста.

«Привет, Винни, это Эрлинг. Я увидел, что ты бразильский Эрлинг Холанд, и мне это нравится. Длинные волосы – это очень красиво, поэтому не подстригай их и не обращай внимания на слова других. С днем рождения», – сказал форвард в видеообращении.

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Мальчик посмотрел послание в футболке «Манчестер Сити», широко улыбнулся и ответил своему кумиру: «Я тебя люблю».

Ролик был записан около трех лет назад, однако недавно снова стал популярным в соцсетях. Болельщики высоко оценили поступок Холанда и его поддержку юного фаната.

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видео Эрлинг Холанд Манчестер Сити сборная Норвегии по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: People
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