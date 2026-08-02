ФОТО. Ламин Ямаль впечатлил физической формой перед новым сезоном
Ламин Ямаль продолжает шокировать...
Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль продолжает активно готовиться к старту нового сезона.
Футболист опубликовал фотографию из тренажерного зала, продемонстрировав заметно увеличившуюся мышечную массу. Особое внимание болельщиков привлекли руки 19-летнего игрока, который серьезно поработал над физической формой во время чемпионата мира и отпуска.
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Снимок быстро разошелся по социальным сетям. Только на странице Rising Ballers публикация собрала более 97 тысяч лайков.
Болельщики отметили, что Ямаль заметно изменился с момента дебюта за первую команду «Барселоны» и выглядит полностью готовым к новому сезону.
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