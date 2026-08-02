В чемпионатах Украины впервые сыграл футболист из Австралии
УПЛ за 31 год охватила все континенты
В матче против «Харькова» (0:1) в составе «Вереса» дебютировал 22-летний австралийский нападающий Натаниэль Блэр. Он стал игроком 83-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали в чемпионатах Украины, в том числе 1-й – из Океании (географически, поскольку Австралия «прописана» в Азиатской конфедерации футбола).
Таким образом, УПЛ за 31 год, начиная с 12 мая 1995-го, когда за «Днепр» сыграл первый «дальний» легионер немец Андреас Зассен, завершила охват всех континентов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные матчи представителей континентов (из стран дальнего зарубежья) в УПЛ
|
Континент
|
Дата
|
Игрок
|
Страна
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Европа
|
12.05.1995
|
Андреас ЗАССЕН
|
Германия
|
Днепр
|
Волынь
|
3:0 (г)
|
Азия
|
15.06.1995
|
Насер АЛЬ-САУХИ
|
Кувейт
|
Динамо
|
Николаев
|
4:0 (д)
|
Африка
|
12.08.1995
|
Мафумба МФИЛЮ
|
Заир
|
ЦСКА
|
Металлург З
|
1:0 (г)
|
Южная Америка
|
18.03.1996
|
ЭМЕРСОН
|
Бразилия
|
Днепр
|
Шахтер
|
2:2 (д)
|
Северная и
|
10.09.2005
|
Милан БОЖИЧ
|
Канада
|
Волынь
|
Металлург Д
|
0:4 (г)
|
Центральная Америка
|
|
|
|
|
|
|
Океания
|
01.08.2026
|
Натаниэль БЛЭР
|
Австралия
|
Верес
|
Харьков
|
0:1 (г)
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