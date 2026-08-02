В чемпионатах Украины впервые сыграл футболист из Австралии

В матче против «Харькова» (0:1) в составе «Вереса» дебютировал 22-летний австралийский нападающий Натаниэль Блэр. Он стал игроком 83-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали в чемпионатах Украины, в том числе 1-й – из Океании (географически, поскольку Австралия «прописана» в Азиатской конфедерации футбола).

Таким образом, УПЛ за 31 год, начиная с 12 мая 1995-го, когда за «Днепр» сыграл первый «дальний» легионер немец Андреас Зассен, завершила охват всех континентов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи представителей континентов (из стран дальнего зарубежья) в УПЛ