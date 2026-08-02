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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 00:33 | Обновлено 02 августа 2026, 00:43
144
0

В чемпионатах Украины впервые сыграл футболист из Австралии

УПЛ за 31 год охватила все континенты

02 августа 2026, 00:33 | Обновлено 02 августа 2026, 00:43
144
0
В чемпионатах Украины впервые сыграл футболист из Австралии
НК Верес. Натаниэль Блэр
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В матче против «Харькова» (0:1) в составе «Вереса» дебютировал 22-летний австралийский нападающий Натаниэль Блэр. Он стал игроком 83-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали в чемпионатах Украины, в том числе 1-й – из Океании (географически, поскольку Австралия «прописана» в Азиатской конфедерации футбола).

Таким образом, УПЛ за 31 год, начиная с 12 мая 1995-го, когда за «Днепр» сыграл первый «дальний» легионер немец Андреас Зассен, завершила охват всех континентов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи представителей континентов (из стран дальнего зарубежья) в УПЛ

Континент

Дата

Игрок

Страна

Клуб

Соперник

Счет

Европа

12.05.1995

Андреас ЗАССЕН

Германия

Днепр

Волынь

3:0 (г)

Азия

15.06.1995

Насер АЛЬ-САУХИ

Кувейт

Динамо

Николаев

4:0 (д)

Африка

12.08.1995

Мафумба МФИЛЮ

Заир

ЦСКА

Металлург З

1:0 (г)

Южная Америка

18.03.1996

ЭМЕРСОН

Бразилия

Днепр

Шахтер

2:2 (д)

Северная и

10.09.2005

Милан БОЖИЧ

Канада

Волынь

Металлург Д

0:4 (г)

Центральная Америка

Океания

01.08.2026

Натаниэль БЛЭР

Австралия

Верес

Харьков

0:1 (г)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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