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  4. Александр Яцык оценил дебют в Харькове: «Очень тяжело было»
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 23:33 |
120
0

Александр Яцык оценил дебют в Харькове: «Очень тяжело было»

Новичок харьковчан дал комментарий после игры с «Вересом»

01 августа 2026, 23:33 |
120
0
Александр Яцык оценил дебют в Харькове: «Очень тяжело было»
ФК Харьков. Александр Яцык (слева)
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После игры с «Вересом» (1:0) полузащитник «Харькова» Александр Яцык высказался о дебюте, тактических перестроениях во время матча и новичков клуба.

– Сегодня очень тяжело было. Сильная жара, плюс «Верес» очень хорошо и организованно защищался, было сложно проходить оборону. Но, слава богу, что забили на последних минутах.

– Во втором тайме вы играли левого латераля. Это тренерская перестройка?

– Мне тренерский штаб подсказал, чтобы я больше в левую зону падал, а вингер заходил в середину.

– Как ощущения, с новичками на поле притерлись, есть ли какой-то момент диссонанса?

– Мы хорошо взаимодействуем, но всегда есть к чему стремиться. Думаю, с каждой игрой будем все больше понимать друг друга в поле.

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Александр Яцык Харьков чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Харьков - Верес
Руслан Полищук Источник
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