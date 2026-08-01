Александр Яцык оценил дебют в Харькове: «Очень тяжело было»

После игры с «Вересом» (1:0) полузащитник «Харькова» Александр Яцык высказался о дебюте, тактических перестроениях во время матча и новичков клуба.

– Сегодня очень тяжело было. Сильная жара, плюс «Верес» очень хорошо и организованно защищался, было сложно проходить оборону. Но, слава богу, что забили на последних минутах.

– Во втором тайме вы играли левого латераля. Это тренерская перестройка?

– Мне тренерский штаб подсказал, чтобы я больше в левую зону падал, а вингер заходил в середину.

– Как ощущения, с новичками на поле притерлись, есть ли какой-то момент диссонанса?

– Мы хорошо взаимодействуем, но всегда есть к чему стремиться. Думаю, с каждой игрой будем все больше понимать друг друга в поле.