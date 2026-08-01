Артем СМОЛЯКОВ: «Необычно, полтора года не было ракет, тревог»

Защитник «Харькова» Артем Смоляков прокомментировал победу над «Вересом» (1:0) в 1-м туре УПЛ и свое возвращение в Украину из МЛС, где он играл за «Лос-Анджелес».

– Сегодня мы создали много моментов и смогли достичь того, чего мы стремились, поэтому я рад.

Считаю, я довольно неплохо вышел, усилил команду, как и каждый из вышедших на замену игроков. Очень рад за Рамика, потому что я видел, какая у него была травма. Он вышел, забил мяч – это очень круто. У нас хорошая атмосфера, потому продолжаем.

– Оцени свой дебют, как тебя приняли в команде? Подсказывали, может быть, или ты уже сам подсказывал, тому же Рамику?

– Пожалуй, я уже могу более молодым игрокам подсказывать. Но хорошо приняли. Я достаточно много пацанов знал, против многих из них играл. На самом деле мне нужно немного времени, потому что я, пожалуй, немного рано ложусь спать и немного рано просыпаюсь.

– Еще и сегодня была массированная атака на Киев. Как тебе контраст от жизни в Соединенных Штатах и ​​в таких украинских реалиях?

– Да, это, конечно, не очень приятно, но нужно привыкать. Эту ночь я спал как убитый. Чуть-чуть необычно после того, как я полтора года жил и не было ракет, тревог, но ничего страшного, надо работать, – сказал Смоляков.