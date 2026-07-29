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  4. Артем СМОЛЯКОВ: «Из-за Бартуловича я оказался в Лос-Анджелесе»
Украина. Премьер лига
29 июля 2026, 22:48 |
451
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Артем СМОЛЯКОВ: «Из-за Бартуловича я оказался в Лос-Анджелесе»

Украинский защитник прокомментировал свой переход в ФК «Харьков» из «Лос-Анджелеса»

29 июля 2026, 22:48 |
451
0
Артем СМОЛЯКОВ: «Из-за Бартуловича я оказался в Лос-Анджелесе»
ФК Харьков. Артем Смоляков
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Украинский левый защитник Артем Смоляков прокомментировал свой переход на правах аренды в ФК «Харьков» из «Лос-Анджелеса».

– Как возник интерес, как проходили переговоры?

– Всё было очень просто. Я общался с несколькими командами – и в итоге выбрал «Харьков».

– Что привлекло, что стало главным аргументом в пользу выбора именно «Харькова»?

– Многих ребят я здесь уже знаю, знаю тренера, даже немного играл с ним. Это тоже имеет значение.

– Собственно, с Бартуловичем ты, можно сказать, начинал во взрослом футболе. Каким он тогда был, какие, возможно, наставления давал? Как запомнился тот период?

– Я даже сейчас могу сказать, что он уже тогда был для меня как тренер, потому что он очень мне помогал. Оставались после тренировок, работали. Очень много подсказок – не только по футболу, но и по жизни.

– Приведи примеры. Чему, возможно, научил тебя Бартулович?

– Многим вещам, связанным с футболом. Можно сказать, отчасти благодаря ему я и оказался в «Лос-Анджелесе». Очень много работал после тренировок.

– Уже успел пообщаться с главным тренером? Я знаю, что вы общались до перехода, когда всё только начиналось. Были ли уже разговоры о том, как тренер хочет интегрировать тебя в команду?

– Нет, мы ещё не успели поговорить об этом, потому что я только приехал, было много дел, нужно немного привыкнуть к часовому поясу, влиться в коллектив, немного потренироваться. Конечно, позже мы с ним обязательно поговорим.

– У команды уже прошли сборы, команда готовилась к сезону. Как ты оцениваешь свою текущую форму? Насколько ты готов к старту сезона?

– Я тоже уже готов к старту. Последние дни я не тренировался с командой в «Лос-Анджелесе», но я полностью прошел сборы вместе с ними. Мне нужно совсем немного времени здесь – и я уже смогу выйти на старт.

– Пока ты выступал в MLS, насколько следил за чемпионатом Украины – в частности за матчами «Харькова», на тот момент ещё «Металлиста 1925»?

– Честно говоря, я часто следил за моей бывшей командой «Полесьем», за «Харьковом». Когда матчи начинались для меня в 8 утра, я старался их смотреть.

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Лос-Анджелес (MLS) Харьков трансферы аренда игрока трансферы УПЛ Артем Смоляков Major League Soccer (MLS)
Дмитрий Вус Источник: YouTube
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