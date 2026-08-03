Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Суркис вернул воспитанника Динамо и нашел ему новую роль
Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 10:02 |
1272
0

ОФИЦИАЛЬНО. Суркис вернул воспитанника Динамо и нашел ему новую роль

Люлька будет работать в структуре киевского клуба

03 августа 2026, 10:02 |
1272
0
ОФИЦИАЛЬНО. Суркис вернул воспитанника Динамо и нашел ему новую роль
ФК Динамо. Сергей Люлька
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Воспитанник киевского «Динамо» Сергей Люлька получил должность в киевском клубе.

Новый директор ДЮФШ «Динамо» Николай Роздобудько сообщил, что Люлька будет работать в структуре детско-юношеской футбольной школы «Динамо».

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Люлька официально покинул должность в клубе первой лиги ЮКСА. Сергей работал ассистентом главного тренера Андерсона Мендеса Рибейро с лета 2025 года.

Люлька является воспитанником «Динамо», а также имел опыт выступлений за молодежную сборную Украины по футболу.

По теме:
Игрок Черноморца объяснил, чего не хватило для победы над Полесьем
Динамо получит усиление перед важным матчем против Карабаха
Известный украинский клуб может вернуться в профессиональный футбол
Сергей Люлька Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
Бокс | 03 августа 2026, 02:02 4
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов

Стюард поделился мнением о решении украинца

Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Футбол | 02 августа 2026, 09:50 76
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка
Суркис хочет назначить в Динамо известного украинца вместо Костюка

У президента есть два кандидата из Украины

Арда Туран отказался от бывшего игрока сборной Украины
Футбол | 03.08.2026, 09:02
Арда Туран отказался от бывшего игрока сборной Украины
Арда Туран отказался от бывшего игрока сборной Украины
Украинский вратарь не оправдал надежд Динамо и покинул клуб
Футбол | 03.08.2026, 04:32
Украинский вратарь не оправдал надежд Динамо и покинул клуб
Украинский вратарь не оправдал надежд Динамо и покинул клуб
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Футбол | 02.08.2026, 09:44
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
Динамо отказалось возвращаться в Украину после поражения от ПАОКа
01.08.2026, 08:32 17
Футбол
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
02.08.2026, 23:55 83
Футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 18:33 5
Бокс
Драматичный камбек. Определена финальная пара снукерного Шанхай Мастерс
Драматичный камбек. Определена финальная пара снукерного Шанхай Мастерс
01.08.2026, 19:34 3
Снукер
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
02.08.2026, 22:02
Бокс
Определился клуб Ваната на следующий сезон
Определился клуб Ваната на следующий сезон
02.08.2026, 07:44 11
Футбол
Усика предупредили в США. Боксер согласился на очень рискованный бой
Усика предупредили в США. Боксер согласился на очень рискованный бой
02.08.2026, 07:02
Бокс
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
03.08.2026, 05:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем