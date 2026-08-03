ОФИЦИАЛЬНО. Суркис вернул воспитанника Динамо и нашел ему новую роль

Воспитанник киевского «Динамо» Сергей Люлька получил должность в киевском клубе.

Новый директор ДЮФШ «Динамо» Николай Роздобудько сообщил, что Люлька будет работать в структуре детско-юношеской футбольной школы «Динамо».

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Люлька официально покинул должность в клубе первой лиги ЮКСА. Сергей работал ассистентом главного тренера Андерсона Мендеса Рибейро с лета 2025 года.

Люлька является воспитанником «Динамо», а также имел опыт выступлений за молодежную сборную Украины по футболу.