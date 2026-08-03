Украина. Премьер лига03 августа 2026, 10:02 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Суркис вернул воспитанника Динамо и нашел ему новую роль
Люлька будет работать в структуре киевского клуба
03 августа 2026, 10:02 |
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Воспитанник киевского «Динамо» Сергей Люлька получил должность в киевском клубе.
Новый директор ДЮФШ «Динамо» Николай Роздобудько сообщил, что Люлька будет работать в структуре детско-юношеской футбольной школы «Динамо».
Ранее бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Люлька официально покинул должность в клубе первой лиги ЮКСА. Сергей работал ассистентом главного тренера Андерсона Мендеса Рибейро с лета 2025 года.
Люлька является воспитанником «Динамо», а также имел опыт выступлений за молодежную сборную Украины по футболу.
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