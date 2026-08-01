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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь представила восьмого новичка за лето
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 21:48 |
325
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь представила восьмого новичка за лето

Владислав Скригун стал игроком Оболони

01 августа 2026, 21:48 |
325
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь представила восьмого новичка за лето
ФК Оболонь
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Владислав Скригун – восьмой летний новичок Оболони. 21-летний защитник подписал контракт с киевским клубом.

Владислав является воспитанником Смены-Оболони и Шахтера. Профессиональную карьеру начал в Карвине Б (Чехия), затем выступал за РФШ-2 (Латвия) и Карконоше Еленя-Гура (Польша), в составе которой в прошлом сезоне сыграл 11 поединков (одна результативная передача).

Летом 2026 года на правах свободных агентов в Оболонь перешли Дмитрий Мишнев, Евгений Морозко, Кирилл Прокопчук, Виталий Ермаков и Кирилл Баранцов. Киевляне арендовали Дмитрия Капинуса и Андрея Маткевича.

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Руслан Полищук Источник: ФК Оболонь
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