ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь представила восьмого новичка за лето

Владислав Скригун – восьмой летний новичок Оболони. 21-летний защитник подписал контракт с киевским клубом.

Владислав является воспитанником Смены-Оболони и Шахтера. Профессиональную карьеру начал в Карвине Б (Чехия), затем выступал за РФШ-2 (Латвия) и Карконоше Еленя-Гура (Польша), в составе которой в прошлом сезоне сыграл 11 поединков (одна результативная передача).

Летом 2026 года на правах свободных агентов в Оболонь перешли Дмитрий Мишнев, Евгений Морозко, Кирилл Прокопчук, Виталий Ермаков и Кирилл Баранцов. Киевляне арендовали Дмитрия Капинуса и Андрея Маткевича.