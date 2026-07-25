Президент Оболони обижен на игроков другого киевского клуба

Президент Оболони Александр Слободян заявил, что его клуб претендовал на двух игроков Левого Берега, которых в итоге не удалось подписать.

Владелец Оболони Александр Слободян сказал, кого из футболистов, которых они хотели пригласить, им не удалось подписать в это летнее трансферное окно.

«Думаю, уже не стоит об этом говорить. В том же Левом Береге есть два футболиста, которых мы хотели видеть в своей команде. Но, на мой взгляд, они использовали интерес Оболони, чтобы, возможно, выбить для себя лучшие условия в своем клубе. И это не красит даже с точки зрения человеческих качеств».

Оболонь стартует в новом сезоне УПЛ уже в воскресенье, 2 августа, гостевым поединком против Эпицентра. Стартовый свисток раздастся в 15:30.