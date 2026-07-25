Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Оболони обижен на игроков другого киевского клуба
Украина. Премьер лига
25 июля 2026, 21:41 |
292
0

Президент Оболони обижен на игроков другого киевского клуба

Александр Слободян имеет претензии к футболистам Левого Берега

25 июля 2026, 21:41 |
292
0
Президент Оболони обижен на игроков другого киевского клуба
ФК Оболонь Киев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Президент Оболони Александр Слободян заявил, что его клуб претендовал на двух игроков Левого Берега, которых в итоге не удалось подписать.

Владелец Оболони Александр Слободян сказал, кого из футболистов, которых они хотели пригласить, им не удалось подписать в это летнее трансферное окно.

«Думаю, уже не стоит об этом говорить. В том же Левом Береге есть два футболиста, которых мы хотели видеть в своей команде. Но, на мой взгляд, они использовали интерес Оболони, чтобы, возможно, выбить для себя лучшие условия в своем клубе. И это не красит даже с точки зрения человеческих качеств».

Оболонь стартует в новом сезоне УПЛ уже в воскресенье, 2 августа, гостевым поединком против Эпицентра. Стартовый свисток раздастся в 15:30.

По теме:
«Ты – второй сорт». Экс-игрок Шахтера и Динамо сравнил атмосферу в клубах
В Баварии публично ответили Реалу по трансферу Олисе
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась чемпионом Первой лиги
Александр Слободян Оболонь Киев Левый Берег Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарному нашли новый клуб вместо ПСЖ
Футбол | 25 июля 2026, 08:37 5
Забарному нашли новый клуб вместо ПСЖ
Забарному нашли новый клуб вместо ПСЖ

Представители Ильи вели переговоры с «Ливерпулем»

Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне
Футбол | 25 июля 2026, 12:12 27
Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне
Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне

Футболист сборной Украины намерен бойкотировать матчи каталонского клуба

Снигур выбила чешку и вышла в финал турнира WTA 250 в Праге
Теннис | 25.07.2026, 16:42
Снигур выбила чешку и вышла в финал турнира WTA 250 в Праге
Снигур выбила чешку и вышла в финал турнира WTA 250 в Праге
ФОТО. Шахтер сыграл вничью товарищеский матч с саудовским клубом Аль-Ула
Футбол | 25.07.2026, 20:19
ФОТО. Шахтер сыграл вничью товарищеский матч с саудовским клубом Аль-Ула
ФОТО. Шахтер сыграл вничью товарищеский матч с саудовским клубом Аль-Ула
Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026
Футбол | 25.07.2026, 07:02
Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026
Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
Неожиданный лидер. Объявлен рейтинг Золотого мяча после ЧМ-2026
23.07.2026, 22:48 7
Футбол
Сборная Украины перестреляла Италию и пробилась в полуфинал Евро
Сборная Украины перестреляла Италию и пробилась в полуфинал Евро
24.07.2026, 11:41
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
23.07.2026, 18:26 14
Футбол
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
25.07.2026, 01:07 26
Футбол
Александр Усик поставил на место свою жену
Александр Усик поставил на место свою жену
24.07.2026, 07:58 1
Бокс
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
25.07.2026, 07:06 15
Футбол
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
24.07.2026, 19:39 19
Бокс
Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho
Аонишики побеждает главного конкурента. Как прошел 13 день Nagoya basho
24.07.2026, 15:43 10
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем