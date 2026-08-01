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  4. 3 гола за 8 лет. Динамо заявило Супрягу на матчи УПЛ
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 21:19 |
2323
13

3 гола за 8 лет. Динамо заявило Супрягу на матчи УПЛ

Владислав Супряга внесен в заявку столичной команды

01 августа 2026, 21:19 |
2323
13 Comments
3 гола за 8 лет. Динамо заявило Супрягу на матчи УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Супряга
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Форвард «Динамо» Владислав Супряга внесен в заявку столичной команды на сезон-2026/27 УПЛ. Нападающий будет играть за «бело-синих» под номером 24.

26-летний игрок проходил предсезонку на клубной базе, а в новом сезоне успел поиграть за команду «Динамо» U-21.

Супряга появился у «Динамо» в 2018 году и за все время забил… три гола. Столько же раз он отличился за весь прошлый сезон в «Эпицентре». Также в его карьере были аренды в «Днепр-1», «Сампдорию» и «Зарю».

Контракт Супряги с «Динамо» истечет следующим летом.

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Владислав Супряга Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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Комментарии 13
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С нынешней игрой динамо...это однозначно усиление...
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+2
бомбардир. ну теперь дынамо попрет.
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0
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За всю историю Динамо, не было столь забивного форварда.
Динамо, как та черная дыра - кого поглотила, того и уничтожила.
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0
Лівий латераль Інтера Дімарко за сезон забиває не менше 10 голів і майже двадцять гольових пасів
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0
Бачу шанувальників у Супряги немає.Не факт,що він буде грати у Динамо.Скоріш за все знову піде в аренду.
.
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0
У 2020 р за нього давали 8 млн євро, Сурок хотів більше, зараз його і за 500 тис ніхто не купить. Пономаренко наступний
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0
Черговий талант, якого знищили Пафосникі.
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-1
Какое-то непонятное, неуклюжее недоразумение, этот Владислав😂🤣🤣🤣
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
Ну, як та гора з плеч. Відтепер я спокійний...
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-2
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