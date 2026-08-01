3 гола за 8 лет. Динамо заявило Супрягу на матчи УПЛ

Форвард «Динамо» Владислав Супряга внесен в заявку столичной команды на сезон-2026/27 УПЛ. Нападающий будет играть за «бело-синих» под номером 24.

26-летний игрок проходил предсезонку на клубной базе, а в новом сезоне успел поиграть за команду «Динамо» U-21.

Супряга появился у «Динамо» в 2018 году и за все время забил… три гола. Столько же раз он отличился за весь прошлый сезон в «Эпицентре». Также в его карьере были аренды в «Днепр-1», «Сампдорию» и «Зарю».

Контракт Супряги с «Динамо» истечет следующим летом.