3 гола за 8 лет. Динамо заявило Супрягу на матчи УПЛ
Владислав Супряга внесен в заявку столичной команды
Форвард «Динамо» Владислав Супряга внесен в заявку столичной команды на сезон-2026/27 УПЛ. Нападающий будет играть за «бело-синих» под номером 24.
26-летний игрок проходил предсезонку на клубной базе, а в новом сезоне успел поиграть за команду «Динамо» U-21.
Супряга появился у «Динамо» в 2018 году и за все время забил… три гола. Столько же раз он отличился за весь прошлый сезон в «Эпицентре». Также в его карьере были аренды в «Днепр-1», «Сампдорию» и «Зарю».
Контракт Супряги с «Динамо» истечет следующим летом.
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