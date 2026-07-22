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Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 22:27 | Обновлено 22 июля 2026, 23:20
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Форвард Динамо не входит в планы Костюка и вынужден тренироваться с U-21

Владислав Супряга вернулся в киевский клуб после завершения сезона и аренды в «Эпицентре»

22 июля 2026, 22:27 | Обновлено 22 июля 2026, 23:20
1323
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Форвард Динамо не входит в планы Костюка и вынужден тренироваться с U-21
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга
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Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга вынужден поддерживать форму в составе U-21, так как не входит в планы главного тренера Игоря Костюка.

После завершения сезона 23-летний футболист вернулся в расположение «бело-синих» после аренды, но не попал в список тех, кто отправился на тренировочные сборы.

По информации ТаТоТаке, нападающий тренируется с U-21 – «Динамо» не может найти новый клуб для игрока из-за его зарплаты, которая составляет около 300 тысяч евро в год.

Супряга присоединился к киевской команде в августе 2018 года, но так и не сумел завоевать регулярное место в стартовом составе. В «бело-синей» футболке нападающий провел 61 матч (3+8).

Украинец играл на правах аренды за «Днепр-1», луганскую «Зарю», итальянскую «Сампдорию», а последний сезон провел в «Эпицентре», где сыграл 23 матча (3+1).

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Динамо Киев Владислав Супряга Игорь Костюк ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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300 тисяч бакинських на рік. Ну і чого йому не грається?🤷
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Новость от 2020 года: Динамо отказалось продать Супрягу Болонье за 8 млн евро. Киевляне хотят 15 млн — СМИ 
 В итоге жадность фраера (Суркиса) сгубила 
Текущая стоимость Супряги на трансфермаркте - 400 тысяч евро.
Не продадим за 8 миллионов, продадим за 400 тысяч 
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