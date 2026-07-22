Форвард Динамо не входит в планы Костюка и вынужден тренироваться с U-21
Владислав Супряга вернулся в киевский клуб после завершения сезона и аренды в «Эпицентре»
Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга вынужден поддерживать форму в составе U-21, так как не входит в планы главного тренера Игоря Костюка.
После завершения сезона 23-летний футболист вернулся в расположение «бело-синих» после аренды, но не попал в список тех, кто отправился на тренировочные сборы.
По информации ТаТоТаке, нападающий тренируется с U-21 – «Динамо» не может найти новый клуб для игрока из-за его зарплаты, которая составляет около 300 тысяч евро в год.
Супряга присоединился к киевской команде в августе 2018 года, но так и не сумел завоевать регулярное место в стартовом составе. В «бело-синей» футболке нападающий провел 61 матч (3+8).
Украинец играл на правах аренды за «Днепр-1», луганскую «Зарю», итальянскую «Сампдорию», а последний сезон провел в «Эпицентре», где сыграл 23 матча (3+1).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник Динамо поделился ожиданиями от первого матча Q2 Лиги Европы
Аргентинец продолжит играть за сборную
В итоге жадность фраера (Суркиса) сгубила
Текущая стоимость Супряги на трансфермаркте - 400 тысяч евро.
Не продадим за 8 миллионов, продадим за 400 тысяч