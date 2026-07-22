Форвард Динамо не входит в планы Костюка и вынужден тренироваться с U-21

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга вынужден поддерживать форму в составе U-21, так как не входит в планы главного тренера Игоря Костюка.

После завершения сезона 23-летний футболист вернулся в расположение «бело-синих» после аренды, но не попал в список тех, кто отправился на тренировочные сборы.

По информации ТаТоТаке, нападающий тренируется с U-21 – «Динамо» не может найти новый клуб для игрока из-за его зарплаты, которая составляет около 300 тысяч евро в год.

Супряга присоединился к киевской команде в августе 2018 года, но так и не сумел завоевать регулярное место в стартовом составе. В «бело-синей» футболке нападающий провел 61 матч (3+8).

Украинец играл на правах аренды за «Днепр-1», луганскую «Зарю», итальянскую «Сампдорию», а последний сезон провел в «Эпицентре», где сыграл 23 матча (3+1).