Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа

В киевском «Динамо» не планируют менять главного тренера.

Информация о возможной отставке Игоря Костюка и поисках президентом клуба Игорем Суркисом нового, в частности иностранного, наставника не соответствует действительности. Об этом сообщил Telegram-канал «ДИНАМОВЕЦ».

По данным источника, Игорь Костюк продолжает исполнять свои обязанности и вместе с командой готовится к ближайшим матчам против азербайджанского «Карабаха» в рамках Лиги конференций.

Никаких кадровых решений в отношении тренерского штаба в клубе не принималось.

30 июля состоялся второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОК и киевским «Динамо». Матч прошел в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По сумме двух матчей 5:2 дальше прошел ПАОК.