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  4. Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 20:02 |
5299
5

Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа

Клуб не планирует менять Костюка

02 августа 2026, 20:02 |
5299
5 Comments
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
ФК Динамо. Игорь Костюк
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В киевском «Динамо» не планируют менять главного тренера.

Информация о возможной отставке Игоря Костюка и поисках президентом клуба Игорем Суркисом нового, в частности иностранного, наставника не соответствует действительности. Об этом сообщил Telegram-канал «ДИНАМОВЕЦ».

По данным источника, Игорь Костюк продолжает исполнять свои обязанности и вместе с командой готовится к ближайшим матчам против азербайджанского «Карабаха» в рамках Лиги конференций.

Никаких кадровых решений в отношении тренерского штаба в клубе не принималось.

30 июля состоялся второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОК и киевским «Динамо». Матч прошел в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По сумме двух матчей 5:2 дальше прошел ПАОК.

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Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ДИНАМІВЕЦЬ
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Комментарии 5
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Цьому мертвому Динамо допоможе хіба що Кварцяний разом із загоном  кулеметників, можливо хоч тоді ці мажори Волошини почнуть бігати і допрацьовувати на полі
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+6
А документ про ухвалення  есть? Или это догадка про документ? 
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0
Взяли б уже какого условного йочевича
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0
Та ви що.?
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0
Отлично!!!
Хороший, молодой тренер👏👏
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-2
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