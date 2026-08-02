Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Клуб не планирует менять Костюка
В киевском «Динамо» не планируют менять главного тренера.
Информация о возможной отставке Игоря Костюка и поисках президентом клуба Игорем Суркисом нового, в частности иностранного, наставника не соответствует действительности. Об этом сообщил Telegram-канал «ДИНАМОВЕЦ».
По данным источника, Игорь Костюк продолжает исполнять свои обязанности и вместе с командой готовится к ближайшим матчам против азербайджанского «Карабаха» в рамках Лиги конференций.
Никаких кадровых решений в отношении тренерского штаба в клубе не принималось.
30 июля состоялся второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОК и киевским «Динамо». Матч прошел в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По сумме двух матчей 5:2 дальше прошел ПАОК.
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