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  4. Шахтер может потерять игрока перед ЛЧ. Он разочаровал своим решением
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 20:35 |
675
3

Шахтер может потерять игрока перед ЛЧ. Он разочаровал своим решением

Лукас Феррейра может сменить клуб

01 августа 2026, 20:35 |
675
3 Comments
Шахтер может потерять игрока перед ЛЧ. Он разочаровал своим решением
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Феррейра
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Бразильский «Крузейро» заинтересован в подписании полузащитника донецкого «Шахтера» Лукаса Феррейры.

По информации журналиста Матеуса Браги, клуб из Белу-Оризонти ведет переговоры об аренде 20-летнего футболиста.

Феррейра является воспитанником «Сан-Паулу», откуда в прошлом году перешел в «Шахтер». Украинский клуб заплатил за его трансфер около 10 миллионов евро.

Интересно, что сам Феррейра удалил упоминания о «Шахтере» из своих социальных сетей, что только усиливает слухи о возможном трансфере игрока.

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Лукас Феррейра Крузейро Шахтер Донецк трансферы УПЛ аренда игрока трансферы
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Дуже цікаво як автори спорт.юа , тут "олійченко" конкретно описують трансфери
Мудрика та Ферейри наприклад.Мудрик : 70+ бонуси = 100( спочатку було просто 100 млн) , але ж бонусів не було , бо задачі не виконані. Ферейра за 10 млн. А про бонуси забули.
А бразильці в статті кажуть що 2 ляма за попадання в ЛЧ отримають.
Олійченко каже за 10 і все...
Хто правий?
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