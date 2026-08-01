Шахтер может потерять игрока перед ЛЧ. Он разочаровал своим решением
Лукас Феррейра может сменить клуб
Бразильский «Крузейро» заинтересован в подписании полузащитника донецкого «Шахтера» Лукаса Феррейры.
По информации журналиста Матеуса Браги, клуб из Белу-Оризонти ведет переговоры об аренде 20-летнего футболиста.
Феррейра является воспитанником «Сан-Паулу», откуда в прошлом году перешел в «Шахтер». Украинский клуб заплатил за его трансфер около 10 миллионов евро.
Интересно, что сам Феррейра удалил упоминания о «Шахтере» из своих социальных сетей, что только усиливает слухи о возможном трансфере игрока.
Cruzeiro tenta a contratação de Lucas Ferreira, do Shakhtar Donetsk, por empréstimo.— Transferências 24h (@transf_24h) August 1, 2026
O jovem de 20 anos foi revelado pelo São Paulo e vendido ao clube ucraniano por €10 milhões no ano passado.
📰| @mabragatchelo pic.twitter.com/DGhlBUjbUI
Atacante inclusive já tirou o Shakhtar da bio… 👀 pic.twitter.com/K9pajwz6kj— Marcelo Braga (@mabragatchelo) August 1, 2026
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Мудрика та Ферейри наприклад.Мудрик : 70+ бонуси = 100( спочатку було просто 100 млн) , але ж бонусів не було , бо задачі не виконані. Ферейра за 10 млн. А про бонуси забули.
А бразильці в статті кажуть що 2 ляма за попадання в ЛЧ отримають.
Олійченко каже за 10 і все...
Хто правий?