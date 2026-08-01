Шахтер может потерять игрока перед ЛЧ. Он разочаровал своим решением

Бразильский «Крузейро» заинтересован в подписании полузащитника донецкого «Шахтера» Лукаса Феррейры.

По информации журналиста Матеуса Браги, клуб из Белу-Оризонти ведет переговоры об аренде 20-летнего футболиста.

Феррейра является воспитанником «Сан-Паулу», откуда в прошлом году перешел в «Шахтер». Украинский клуб заплатил за его трансфер около 10 миллионов евро.

Интересно, что сам Феррейра удалил упоминания о «Шахтере» из своих социальных сетей, что только усиливает слухи о возможном трансфере игрока.

Cruzeiro tenta a contratação de Lucas Ferreira, do Shakhtar Donetsk, por empréstimo.



O jovem de 20 anos foi revelado pelo São Paulo e vendido ao clube ucraniano por €10 milhões no ano passado.



📰| @mabragatchelo pic.twitter.com/DGhlBUjbUI — Transferências 24h (@transf_24h) August 1, 2026