Ярмолюк отказался от своего номера в Брентфорде

Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк сменил номер перед началом нового сезона. Цифры 1 и 8 на футболке уступили место «шестерке».

22-летний футболист сразу после совершеннолетия сменил «Днепр-1» на «Брентфорд» и начнет уже пятый сезон в стане «пчел».

За это время он сыграл 108 матчей за первую команду «Брентфорда» (один гол и два ассиста). Также в его активе девять поединков за сборную Украины.