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Англия
01 августа 2026, 20:23 | Обновлено 01 августа 2026, 20:24
584
0

Ярмолюк отказался от своего номера в Брентфорде

Егор Ярмолюк получил более престижную «шестерку»

01 августа 2026, 20:23 | Обновлено 01 августа 2026, 20:24
584
0
Ярмолюк отказался от своего номера в Брентфорде
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк
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Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк сменил номер перед началом нового сезона. Цифры 1 и 8 на футболке уступили место «шестерке».

22-летний футболист сразу после совершеннолетия сменил «Днепр-1» на «Брентфорд» и начнет уже пятый сезон в стане «пчел».

За это время он сыграл 108 матчей за первую команду «Брентфорда» (один гол и два ассиста). Также в его активе девять поединков за сборную Украины.

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Егор Ярмолюк Брентфорд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Брентфорд
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