Англия01 августа 2026, 20:23 | Обновлено 01 августа 2026, 20:24
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Ярмолюк отказался от своего номера в Брентфорде
Егор Ярмолюк получил более престижную «шестерку»
01 августа 2026, 20:23 | Обновлено 01 августа 2026, 20:24
584
0
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Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк сменил номер перед началом нового сезона. Цифры 1 и 8 на футболке уступили место «шестерке».
22-летний футболист сразу после совершеннолетия сменил «Днепр-1» на «Брентфорд» и начнет уже пятый сезон в стане «пчел».
За это время он сыграл 108 матчей за первую команду «Брентфорда» (один гол и два ассиста). Также в его активе девять поединков за сборную Украины.
A new 6 in town ...— Brentford FC (@BrentfordFC) August 1, 2026
Yehor Yarmoliuk 🙌 pic.twitter.com/APj60licKH
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