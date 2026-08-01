Евгений ПАВЛЮК: «В раздевалке шуток про Рому нет»

Защитник «Харькова» Евгений Павлюк после победы над «Вересом» (1:0) рассказал о первом матче сезона и новой айдентике клуба.

– Сложная победа?

– Да, сейчас у нас очень хороший чемпионат, нет простых матчей, все соперники готовятся, смотрят наши матчи. Но мы стараемся на тренировках наигрывать свой футбол. Сегодня мы играли очень хорошо, создали много хороших моментов. С реализацией немного были сложности, но я рад, что Рамик сегодня вышел после столь тяжелой травмы, забил такой решающий гол.

– Почему так было сложно взламывать оборону «Верес»?

– Они хорошо подготовились, стали в средний блок и встречали нас. Но мы очень хорошо взламывали эти линии. Просто не было завершения как раз в третьей зоне. Ничего, это только первая игра, мы будем продолжать работу над этим аспектом.

– После ребрендинга шутите в раздевалке, что немного на «Рому» похожи?

– Вообще таких разговоров нет, нам все очень нравится.