Илья КРУПСКИЙ: «Били-били, но все-таки занесли мяч в ворота»

Защитник «Харькова» Илья Крупский прокомментировал победу над «Вересом» (1:0) в 1-м туре УПЛ.

– Как тебе играть в такую ​​жару?

– Конечно, очень тяжело играть в такую ​​жару, потому что только сделал туда-обратно рывок – уже сразу чувствуешь, что жара дает свое. Но, слава Богу, победили, забили этот мяч, потому что били-били, но все-таки занесли его в ворота.

Хороший соперник. Соперник особенно на нас не выдвигался, встречал на своей половине поля, был в низком блоке, было трудно его вскрыть, но, я же говорю, слава Богу, что забили и победили сегодня.

– В первом тайме «Харьков» нанес 15 ударов, но только 3 в створ. Как думаешь, чего не хватало, чтобы попадать более точно?

– Мы говорили с Ермаковым после матча: нужно не в самого вратаря бить, а просто немного в сторону – тогда забили бы этот мяч, как Рамик это и сделал. Молодец, слава Богу, поздравляю всех с победой. Только положительные эмоции.

– Обсуждали ли цели на сезон и расскажешь ли нам о них? Ибо Иван Калюжный сказал, что это секрет.

– Это секрет, да. Не будем пока ничего говорить, все со временем. Дай Бог, из матча к матчу будем двигаться к ним.