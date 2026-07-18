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  4. Илья Крупский сделал шаг к вызову в сборную Украины
Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 18:17 |
194
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Илья Крупский сделал шаг к вызову в сборную Украины

Илья Крупский остался без агента

18 июля 2026, 18:17 |
194
1 Comments
Илья Крупский сделал шаг к вызову в сборную Украины
Харьков. Илья Крупский
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Защитник «Харькова» Илья Крупский до сих пор не получал вызов в сборную Украины, хотя способен качественно закрыть проблемную позицию справа в обороне.

Инсайдеры называли банальную причину этого – не тот агент, а именно не компания ProStar.

В настоящее время Крупский остался без агента и прекратил сотрудничество со своим представителем. Причины пока до конца неясны, но факт остается фактом – игрок пока свободен.

В прошлом сезоне Илья Крупский отличился четырьмя ассистами в 34 матчах.

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Илья Крупский Харьков сборная Украины по футболу
Руслан Полищук Источник: Inside UPL
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Тобто, в збірну попадають в нас тільки якщо агенти від одної кантори?
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