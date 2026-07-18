Илья Крупский сделал шаг к вызову в сборную Украины
Илья Крупский остался без агента
Защитник «Харькова» Илья Крупский до сих пор не получал вызов в сборную Украины, хотя способен качественно закрыть проблемную позицию справа в обороне.
Инсайдеры называли банальную причину этого – не тот агент, а именно не компания ProStar.
В настоящее время Крупский остался без агента и прекратил сотрудничество со своим представителем. Причины пока до конца неясны, но факт остается фактом – игрок пока свободен.
В прошлом сезоне Илья Крупский отличился четырьмя ассистами в 34 матчах.
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