Игрок Карпат: «Задача – не ниже 6-го места. Мы хотим быть еще выше»
Роман Вантух заявил об амбициозных целях
Игрок «Карпат» Роман Вантух после победы над «Кривбассом» (4:1) рассказал о задаче, стоящей перед командой на новый сезон.
– Я не хочу загадывать и быть многословным, чтобы потом никто меня за мои слова не ловил, но нам поставлена задача быть не ниже шестого места. Конечно, мы хотим быть еще выше, но сезон долгий.
Сегодня победили. Самое главное – следующая игра. Не будем загадывать о конце чемпионата, какими мы можем быть, потому что бывает разное. Надеюсь, мы будем постоянно прибавлять, и результат хочется наилучший.
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