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  4. Игрок Карпат: «Задача – не ниже 6-го места. Мы хотим быть еще выше»
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 18:48 |
233
0

Игрок Карпат: «Задача – не ниже 6-го места. Мы хотим быть еще выше»

Роман Вантух заявил об амбициозных целях

01 августа 2026, 18:48 |
233
0
Игрок Карпат: «Задача – не ниже 6-го места. Мы хотим быть еще выше»
Карпаты. Роман Вантух
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Игрок «Карпат» Роман Вантух после победы над «Кривбассом» (4:1) рассказал о задаче, стоящей перед командой на новый сезон.

– Я не хочу загадывать и быть многословным, чтобы потом никто меня за мои слова не ловил, но нам поставлена ​​задача быть не ниже шестого места. Конечно, мы хотим быть еще выше, но сезон долгий.

Сегодня победили. Самое главное – следующая игра. Не будем загадывать о конце чемпионата, какими мы можем быть, потому что бывает разное. Надеюсь, мы будем постоянно прибавлять, и результат хочется наилучший.

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Роман Вантух чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Карпаты
Руслан Полищук Источник: УПЛ-ТВ
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