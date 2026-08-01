Игрок Карпат: «Задача – не ниже 6-го места. Мы хотим быть еще выше»

Игрок «Карпат» Роман Вантух после победы над «Кривбассом» (4:1) рассказал о задаче, стоящей перед командой на новый сезон.

– Я не хочу загадывать и быть многословным, чтобы потом никто меня за мои слова не ловил, но нам поставлена ​​задача быть не ниже шестого места. Конечно, мы хотим быть еще выше, но сезон долгий.

Сегодня победили. Самое главное – следующая игра. Не будем загадывать о конце чемпионата, какими мы можем быть, потому что бывает разное. Надеюсь, мы будем постоянно прибавлять, и результат хочется наилучший.