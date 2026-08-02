Испания02 августа 2026, 17:20 |
2203
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Моуриньо сказал «да». «Реал» продал вратаря в знаменитый клуб
Фран Гонсалес перейдет в «Севилью»
02 августа 2026, 17:20 |
2203
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Мадридский «Реал» договорился с «Севильей» о переходе молодого испанского вратаря Франа Гонсалеса.
По информации испанского издания Diario AS, сделка уже завершена. «Реал» получит 3 миллиона евро за 50% прав на 20-летнего голкипера.
Фран Гонсалес является воспитанником мадридской академии и считается одним из перспективных вратарей клубной системы, а также уже имеет опыт выступлений за первую команду.
При этом «Реал» сохранит половину прав на футболиста, что позволит клубу в будущем вернуть голкипера в свой состав.
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