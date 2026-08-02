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  4. Моуриньо сказал «да». «Реал» продал вратаря в знаменитый клуб
Испания
02 августа 2026, 17:20 |
2203
0

Моуриньо сказал «да». «Реал» продал вратаря в знаменитый клуб

Фран Гонсалес перейдет в «Севилью»

02 августа 2026, 17:20 |
2203
0
Моуриньо сказал «да». «Реал» продал вратаря в знаменитый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гонсалес
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Мадридский «Реал» договорился с «Севильей» о переходе молодого испанского вратаря Франа Гонсалеса.

По информации испанского издания Diario AS, сделка уже завершена. «Реал» получит 3 миллиона евро за 50% прав на 20-летнего голкипера.

Фран Гонсалес является воспитанником мадридской академии и считается одним из перспективных вратарей клубной системы, а также уже имеет опыт выступлений за первую команду.

При этом «Реал» сохранит половину прав на футболиста, что позволит клубу в будущем вернуть голкипера в свой состав.

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Фран Гонсалес Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Севилья
Дмитрий Олийченко Источник: AS
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