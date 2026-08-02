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  4. ОФИЦИАЛЬНО. К Динамо присоединился легенда Шахтера
Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 20:22 |
2095
7

ОФИЦИАЛЬНО. К Динамо присоединился легенда Шахтера

Роздобудько подтвердил, что Попов будет работать в «Динамо»

02 августа 2026, 20:22 |
2095
7 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. К Динамо присоединился легенда Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Попов
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Новый директор детско-юношеской футбольной школы «Динамо» Николай Роздобудько объявил, что к «Динамо» присоединился бывший игрок «Шахтера» Сергей Попов.

«Ряды ДЮФШ «Динамо» уже пополнил тренер Сергей Попов, который ранее работал тренером второй команды «Шахтера» и юношеских сборных Украины разных возрастов», — сказал Роздобудько.

Попов имеет значительный опыт работы с молодыми футболистами. Ранее он возглавлял сборные Украины различных возрастных категорий – U-16, U-17, U-18, U-19 и U-20.

Также Сергей Попов работал в тренерских штабах ряда клубов. Он был помощником главного тренера в «Металлисте», «Заре», «Ворскле» и «Металлисте 1925». В последнее время специалист работал в Кыргызстане, где тренировал клубы «Алга» и «Мурас Юнайтед».

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Динамо Киев Сергей Попов (футболист) чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 7
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ну приглашение Раздобудько выглядит оправданным. А Попов зачем, за какие заслуги?
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0
як не зірка то легенда
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-3
Видать в Сереги совсем плохи дела, раз туда подался...
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-4
Показать Скрыть 3 ответа
В Шахтаря не було ніколи ніякої академії, що крот може навчити київських чарівників мяча? 
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-5
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