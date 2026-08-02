ОФИЦИАЛЬНО. К Динамо присоединился легенда Шахтера

Новый директор детско-юношеской футбольной школы «Динамо» Николай Роздобудько объявил, что к «Динамо» присоединился бывший игрок «Шахтера» Сергей Попов.

«Ряды ДЮФШ «Динамо» уже пополнил тренер Сергей Попов, который ранее работал тренером второй команды «Шахтера» и юношеских сборных Украины разных возрастов», — сказал Роздобудько.

Попов имеет значительный опыт работы с молодыми футболистами. Ранее он возглавлял сборные Украины различных возрастных категорий – U-16, U-17, U-18, U-19 и U-20.

Также Сергей Попов работал в тренерских штабах ряда клубов. Он был помощником главного тренера в «Металлисте», «Заре», «Ворскле» и «Металлисте 1925». В последнее время специалист работал в Кыргызстане, где тренировал клубы «Алга» и «Мурас Юнайтед».