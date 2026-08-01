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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 12:27 | Обновлено 01 августа 2026, 12:59
2730
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о кадровых изменениях в киевском клубе

Опытный тренер Николай Роздобудько стал директором академии «бело-синих»

01 августа 2026, 12:27 | Обновлено 01 августа 2026, 12:59
2730
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о кадровых изменениях в киевском клубе
ФК Динамо Киев. Николай Роздобудько
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Киевское «Динамо» официально объявило о кадровых изменениях и назначении тренера Николая Роздобудько на должность директора академии ДЮФШ «Динамо» им. В.Лобановского.

Николай Николаевич – специалист с немалым опытом как в профессиональном, так и в детско-юношеском футболе. Свой спортивный путь Роздобудько начал в 1989 году в родном запорожском «Металлурге».

На протяжении игровой карьеры выступал на позиции нападающего за винницкую «Ниву» и житомирский «Химик» (ныне – «Полесье»), а также за аматорские команды.

Завершив выступления на поле, Николай Николаевич полностью посвятил себя тренерскому делу. Сначала работал с детскими командами запорожского «Металлурга», среди его подопечных – многие известные выпускники клуба.

Затем получил опыт работы в ближнем зарубежье, в частности, с молодежным составом «Днепра» из Могилева. В 2011 году возглавил хмельницкое «Динамо», выступавшее во Второй лиге.

В том же году Роздобудько был назначен спортивным директором одесской академии «Черноморца». В 2012-2019 гг. работал техническим директором Федерации футбола Казахстана.

С 2019 года занимался развитием детского футбола в Украине в ДЮСШ-15 (главный методист, тренер детей 2013 года рождения), с 2023-го – преподаватель Центра лицензирования УАФ (тренерские категории «В» и «А» УЕФА).

С 2024 года начал работу в академии «Динамо». Бывший директор динамовской ДЮФШ Александр Ищенко останется работать в структуре клуба.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
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