  Известный украинский тренер покинет свою должность в структуре Динамо
14 мая 2026, 11:27 | Обновлено 14 мая 2026, 11:55
Известный украинский тренер покинет свою должность в структуре Динамо

Директор академии Александр Ищенко уйдет с должности, которую занимал с 2011 года

ФК Динамо Киев. Александр Ищенко

Директор академии киевского «Динамо», именитый украинский специалист Александр Ищенко покинет свой пост после завершения нынешнего сезона.

Известный тренер и функционер уйдет с должности, которую занимает с 2011 года. Пока неизвестно, где будет работать Ищенко и останется ли в структуре киевского клуба.

Во главе академии будет работать Сергей Билан – спортивный директор «Ужгорода», ранее занимавший аналогичную должность в структуре «Миная».

Ищенко работал тренером с 1981 года – в его карьере были Спартак/Полесье Житомир, Химик, Полиграфтехника, Зирка-НИБАС, молодежная сборная Украины, Нива Винница, Зирка, Таврия, Прикарпатье, Кривбасс, Карпаты, Ильичевец и казахский Актобе.

После 28 сыгранных туров «Динамо» набрало 51 балл и разместилось на четвертой позиции в турнирной таблице. Отставание от третьего места составляет четыре пункта.

Николай Тытюк Источник: Футбол 24
Комментарии 2
Щас як піде когось тренувать..
серйозні тектонічні зміни в нашому динамівському зоопарку назрівають
