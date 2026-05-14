Известный украинский тренер покинет свою должность в структуре Динамо

Директор академии киевского «Динамо», именитый украинский специалист Александр Ищенко покинет свой пост после завершения нынешнего сезона.

Известный тренер и функционер уйдет с должности, которую занимает с 2011 года. Пока неизвестно, где будет работать Ищенко и останется ли в структуре киевского клуба.

Во главе академии будет работать Сергей Билан – спортивный директор «Ужгорода», ранее занимавший аналогичную должность в структуре «Миная».

Ищенко работал тренером с 1981 года – в его карьере были Спартак/Полесье Житомир, Химик, Полиграфтехника, Зирка-НИБАС, молодежная сборная Украины, Нива Винница, Зирка, Таврия, Прикарпатье, Кривбасс, Карпаты, Ильичевец и казахский Актобе.

