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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 09:32 |
995
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Йожеф Сабо рассказал, что погубило Милевского

Известный тренер считает, что все дело в алкоголе

02 августа 2026, 09:32 |
995
1 Comments
Йожеф Сабо рассказал, что погубило Милевского
УАФ. Йожеф Сабо
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Известный в прошлом украинский тренер и футболист Йожеф Сабо рассказал, что погубило карьеру бывших игроков сборной Украины Артема Милевского и Александра Алиева.

«Ох, какими же замечательными были футболисты Милевский и Алиев, но спиртное их погубило», — сказал Йожеф Сабо.

Артем Милевский и Александр Алиев завершили профессиональную карьеру в 2021 и 2018 годах соответственно

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.

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Йожеф Сабо Артем Милевский Александр Алиев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
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А скільки вони погубили спиртного...
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