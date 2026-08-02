Йожеф Сабо рассказал, что погубило Милевского

Известный в прошлом украинский тренер и футболист Йожеф Сабо рассказал, что погубило карьеру бывших игроков сборной Украины Артема Милевского и Александра Алиева.

«Ох, какими же замечательными были футболисты Милевский и Алиев, но спиртное их погубило», — сказал Йожеф Сабо.

Артем Милевский и Александр Алиев завершили профессиональную карьеру в 2021 и 2018 годах соответственно

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.