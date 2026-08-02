Украина. Премьер лига02 августа 2026, 09:32 |
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Йожеф Сабо рассказал, что погубило Милевского
Известный тренер считает, что все дело в алкоголе
02 августа 2026, 09:32 |
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Известный в прошлом украинский тренер и футболист Йожеф Сабо рассказал, что погубило карьеру бывших игроков сборной Украины Артема Милевского и Александра Алиева.
«Ох, какими же замечательными были футболисты Милевский и Алиев, но спиртное их погубило», — сказал Йожеф Сабо.
Артем Милевский и Александр Алиев завершили профессиональную карьеру в 2021 и 2018 годах соответственно
Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.
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