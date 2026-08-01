ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расстался с украинцем, который не нужен Турану

Луганская «Заря» укрепила состав полузащитником донецкого «Шахтера» Антоном Глущенко.

Глущенко является воспитанником харьковского «Металлиста», а с 2017 года находился в структуре академии «Шахтера».

В составе юношеской команды «горняков» хавбек выступал в Юношеской лиге УЕФА, где провел 13 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В частности, ему удалось отличиться в воротах мадридского «Реала».

За основную команду «Шахтера» Глущенко сыграл семь матчей, в том числе два матча в Лиге конференций, и забил три мяча. Также в его активе восемь матчей и один гол за полтавскую «Ворсклу».

В прошлом сезоне полузащитник выступал за «Кудровку», где провел 14 встреч, записав в свой актив один гол и одну результативную передачу.

Глущенко также имеет опыт выступлений за юношеские сборные Украины различных возрастных категорий.