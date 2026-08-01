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Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 11:17 | Обновлено 01 августа 2026, 11:42
828
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расстался с украинцем, который не нужен Турану

Глущенко перешел в «Зарю»

01 августа 2026, 11:17 | Обновлено 01 августа 2026, 11:42
828
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расстался с украинцем, который не нужен Турану
ФК Заря. Антон Глущенко
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Луганская «Заря» укрепила состав полузащитником донецкого «Шахтера» Антоном Глущенко.

Глущенко является воспитанником харьковского «Металлиста», а с 2017 года находился в структуре академии «Шахтера».

В составе юношеской команды «горняков» хавбек выступал в Юношеской лиге УЕФА, где провел 13 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В частности, ему удалось отличиться в воротах мадридского «Реала».

За основную команду «Шахтера» Глущенко сыграл семь матчей, в том числе два матча в Лиге конференций, и забил три мяча. Также в его активе восемь матчей и один гол за полтавскую «Ворсклу».

В прошлом сезоне полузащитник выступал за «Кудровку», где провел 14 встреч, записав в свой актив один гол и одну результативную передачу.

Глущенко также имеет опыт выступлений за юношеские сборные Украины различных возрастных категорий.

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трансферы УПЛ трансферы Заря Луганск Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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