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Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 22:22 | Обновлено 31 июля 2026, 22:26
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Шахтер обратился в суд. Клуб жестоко наказали за нарушение закона

«Шахтер» ведет судебный спор с PlayCity

31 июля 2026, 22:22 | Обновлено 31 июля 2026, 22:26
2375
2 Comments
Шахтер обратился в суд. Клуб жестоко наказали за нарушение закона
ФК Шахтер
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Донецкий «Шахтер» начал судебный спор с Государственным агентством Украины PlayCity из-за наложенного штрафа за якобы нарушение законодательства о рекламе.

Как сообщается в постановлении Киевского окружного административного суда от 17 июля, футбольный клуб подал иск с требованием признать незаконным и отменить решение регулятора о применении финансовых санкций.

Основанием для штрафа стало решение агентства, принятое 14 апреля. В нем говорится о возможном нарушении «Шахтером» требований украинского законодательства в сфере рекламы. При этом в судебных материалах пока не уточняются ни точный размер штрафа, ни конкретные рекламные материалы, которые стали причиной претензий.

Суд принял иск клуба к рассмотрению и открыл производство по административному делу. Рассмотрение будет проходить по общей процедуре.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу штрафы Украинская Премьер-лига азарт
Дмитрий Олийченко Источник: Єдиний державний реєстр судових рішень
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Федорова нема, його пішли і тому рінах легко виграє справу в дітища колишнього сподвижника Зелі
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ФК шахрай знову хоче всіх в кабінетах на.бати )
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