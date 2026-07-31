Шахтер обратился в суд. Клуб жестоко наказали за нарушение закона
«Шахтер» ведет судебный спор с PlayCity
Донецкий «Шахтер» начал судебный спор с Государственным агентством Украины PlayCity из-за наложенного штрафа за якобы нарушение законодательства о рекламе.
Как сообщается в постановлении Киевского окружного административного суда от 17 июля, футбольный клуб подал иск с требованием признать незаконным и отменить решение регулятора о применении финансовых санкций.
Основанием для штрафа стало решение агентства, принятое 14 апреля. В нем говорится о возможном нарушении «Шахтером» требований украинского законодательства в сфере рекламы. При этом в судебных материалах пока не уточняются ни точный размер штрафа, ни конкретные рекламные материалы, которые стали причиной претензий.
Суд принял иск клуба к рассмотрению и открыл производство по административному делу. Рассмотрение будет проходить по общей процедуре.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Спортивный директор Шахтера поздравил вингера Челси
Несмотря на интерес со стороны «Ювентуса», вратарь хочет попробовать свои силы в АПЛ