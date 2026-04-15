Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины

Футбольный клуб «Шахтер» Донецк получил штраф в размере более 5 миллионов гривен за нарушение правил рекламы азартных игр.

Как сообщило агентство PlayCity, в ходе мониторинга было выявлено, что на официальном сайте клуба использовались рекламные материалы с брендом организатора азартных игр, в которых фигурировали лица, не достигшие 21 года.

В ведомстве подчеркнули, что законодательство запрещает использование образов несовершеннолетних и молодежи в продвижении гемблинга и букмекерских услуг.

Общая сумма штрафа превысила 5 миллионов гривен. У клуба есть три месяца с момента вступления решения в силу для добровольной уплаты санкции.