  Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
15 апреля 2026, 16:35 | Обновлено 15 апреля 2026, 17:16
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины

PlayCity оштрафовало донецкий клуб на 5 миллионов гривен

ФК Шахтер

Футбольный клуб «Шахтер» Донецк получил штраф в размере более 5 миллионов гривен за нарушение правил рекламы азартных игр.

Как сообщило агентство PlayCity, в ходе мониторинга было выявлено, что на официальном сайте клуба использовались рекламные материалы с брендом организатора азартных игр, в которых фигурировали лица, не достигшие 21 года.

В ведомстве подчеркнули, что законодательство запрещает использование образов несовершеннолетних и молодежи в продвижении гемблинга и букмекерских услуг.

Общая сумма штрафа превысила 5 миллионов гривен. У клуба есть три месяца с момента вступления решения в силу для добровольной уплаты санкции.

Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
злякали їжака голою ср.кою.
для ШД це шо стакан насіння полускати.))
Отличное пополнение бюджета… перед этим и Динамо штрафовали 
Динамо такой же штраф выписали. Решили бюджет пополнить)
В Англии пол лиги бегают со всякими  W88
як так можна, саму шахту штрафувати
Уже штампів немає де ставити , на це банд формування. Обі.рались на всю Європу з цим феєр-плей, тепер новий прікол...
до одного місця
головне щоб Зоря покарала чекістів
